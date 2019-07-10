Home
>
Região Norte
>
Homem foge após bater carro em moto da Guarda de Trânsito de Colatina

Segundo testemunhas, motorista teria perdido o controle do veículo devido a uma perseguição

Gazeta Online

Larissa Avilez

Repórter / [email protected]

Publicado em 10 de julho de 2019 às 22:31

 - Atualizado há 6 anos

Homem foge após bater carro em moto da Guarda de Trânsito de Colatina Crédito: Internauta

O motorista de um carro fugiu depois de bater o veículo em uma motocicleta da Guarda de Trânsito Municipal, em Colatina, no Noroeste do Estado. O acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (10), no bairro São Vicente. O homem que conduzia a moto sofreu apenas ferimentos leves e foi socorrido ao Hospital Sílvio Avidos.

De acordo com testemunhas, a batida teria sido motivada por uma perseguição. Enquanto descia a rua, o motorista do carro teria sido surpreendido por outros dois homens que estavam em uma moto e começaram a segui-lo, com o intuito de matá-lo. Ao tentar se esquivar, o condutor do sedã perdeu o controle do veículo e acertou a moto, que vinha no sentido contrário.

Quando a Polícia Militar chegou ao local, o carro estava parado na transversal, sem ninguém dentro. Na tentativa de encontrar o motorista e os dois homens que o teriam perseguido, a PM realizou buscas na região, mas não obteve sucesso. Bastante danificados, os veículos foram retirados da rua e levados para o pátio da Prefeitura de Colatina.

De acordo com a Polícia Civil, a ocorrência foi entregue no plantão da Delegacia Regional de Colatina. "Nenhum suspeito foi conduzido nesta ocorrência e a suposta vítima não compareceu à delegacia. No carro abandonado, foram encontrados alguns documentos e uma pequena quantidade de dinheiro. O procedimento será encaminhado para a Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Colatina, para apuração dos fatos", informou por meio de nota.

 

Tópicos Relacionados

