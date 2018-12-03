Homem é morto a tiros dentro de casa em Linhares

Delegacia Regional de Linhares, onde acusados de estupro ficaram presos Crédito: Loreta Fagionato

Linhares, no Norte do Estado. Um homem foi morto a tiros dentro de casa na manhã desta segunda-feira (03) em, no Norte do Estado.

De acordo com a Polícia Militar (PM), vizinhos relataram aos militares que dois suspeitos, que aparentavam ser menores de idade, entraram no quintal da residência da vítima, no bairro Juparanã por volta de 10h30, e ficaram conversando com ele.

Momentos depois, populares teriam ouvido vários disparos de arma de fogo. Os dois suspeitos saíram correndo da residência com duas malas de viagem pretas. Um veículo modelo Fiat Siena foi visto do lado de fora e deu cobertura na fuga dos suspeitos.

Dentro da residência, a PM encontrou um caderno de anotações referentes à vendas de entorpecentes.

Os militares procuraram a proprietária do imóvel. Ela informou que uma a tia alugou a casa para um casal na última sexta-feira (30). No dia, a vítima chegou ao local baleado em um táxi junto com uma mulher. Ele teria informado que foi baleado no bairro Santa Cruz e por ter um mandado de prisão em aberto, iria cuidar dos ferimentos em casa.





A assessoria da Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e até o momento não houve detidos.



