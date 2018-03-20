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Norte do ES

Homem desaparece após cair no Rio Cricaré, em Conceição da Barra

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil da cidade fazem buscas por Evando Bizio Lourenço, 40 anos

Publicado em 20 de Março de 2018 às 14:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2018 às 14:36
O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil de Conceição da Barra procuram por um homem que desapareceu por volta das 10 horas desta segunda-feira (19), após cair no Rio Cricaré, na altura do cais da cidade.
Segundo a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros enviou para a cidade uma equipe de mergulhadores e, apesar das buscas, até as 18 horas, Evando Bizio Lourenço, 40 anos, não havia sido localizado. Os trabalhos foram retomados na manhã desta terça-feira (20). Até o momento, a vítima não foi encontrada.
Evando é morador do município. De acordo com as informações passadas à Defesa Civil, ele saiu na manhã desta segunda para pescar com um amigo no cais de Conceição da Barra. O amigo contou que Evando caiu na água, mas não soube dizer o que provocou a queda.

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