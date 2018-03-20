Homem desaparece após cair no Rio Cricaré, em Conceição da Barra

O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil de Conceição da Barra procuram por um homem que desapareceu por volta das 10 horas desta segunda-feira (19), após cair no Rio Cricaré, na altura do cais da cidade.

Segundo a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros enviou para a cidade uma equipe de mergulhadores e, apesar das buscas, até as 18 horas, Evando Bizio Lourenço, 40 anos, não havia sido localizado. Os trabalhos foram retomados na manhã desta terça-feira (20). Até o momento, a vítima não foi encontrada.