Homem agarra grávida à força e vai para cadeia no ES

Segundo a PM, a mulher foi empurrada na parede pelo suspeito, que esfregou as partes íntimas na vítima. Ela está com três meses de gestação

Publicado em 23 de outubro de 2019 às 10:08 - Atualizado há 6 anos

Delegacia Regional de São Mateus Crédito: TV Gazeta Norte

Uma mulher grávida passou por um grande constrangimento na tarde desta terça-feira (22), em Guriri, balneário de São Mateus, Região Norte do Estado. Grávida de três meses, ela foi assediada sexualmente por um jovem de 21 anos.

Segundo informações da Polícia Militar, Luka de Oliveira Maciel passou pela empresa onde a mulher trabalhava e depois retornou, perguntando a hora. Assim que ela respondeu, o suspeito a empurrou em uma parede, tentando agarrá-la, e esfregou suas partes íntimas na vítima. Assustada, a gestante acionou a PM.

Buscas foram realizadas e os militares encontraram o acusado. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Delegacia Regional de São Mateus.

A Polícia Civil informou que Luka foi autuado em flagrante por importunação sexual e foi encaminhado para o sistema prisional.

