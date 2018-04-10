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São Gabriel da Palha

Hacker invade servidor de prefeitura no ES e pede resgate em bitcoin

O invasor, chamado de hacker, exigiu um pagamento na moeda virtual bitcoin para que seja liberado

Publicado em 10 de Abril de 2018 às 20:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 abr 2018 às 20:05
O servidor de informática da Prefeitura de São Gabriel da Palha, região Noroeste do Estado, foi invadido e bloqueado. O invasor exigiu um pagamento na moeda virtual bitcoin para que seja liberado.
Os funcionários perceberam que na manhã de segunda-feira (09), os sistemas utilizados na prefeitura não estavam funcionando. Desta forma, descobriram que o servidor havia sido invadido.
A prefeita do município, Ceia Ferreira (SD), disse que alguns serviços administrativos estão parados, mas a prefeitura funcionou normalmente.
"Alguns serviços como a contabilidade estão parados, mas a prefeitura está funcionando. Será instalado um outro servidor para normalizar a situação", disse.
POLÍCIA CIVIL
A Polícia Civil informou que o sistema foi infectado e houve sequestro de dados. A investigação está em fase de recolhimento dos equipamentos para a perícia forense computacional da área de tecnologia de informação da Polícia Civil.

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