Hacker invade servidor de prefeitura no ES e pede resgate em bitcoin

O servidor de informática da Prefeitura de São Gabriel da Palha, região Noroeste do Estado, foi invadido e bloqueado. O invasor exigiu um pagamento na moeda virtual bitcoin para que seja liberado.

Os funcionários perceberam que na manhã de segunda-feira (09), os sistemas utilizados na prefeitura não estavam funcionando. Desta forma, descobriram que o servidor havia sido invadido.

A prefeita do município, Ceia Ferreira (SD), disse que alguns serviços administrativos estão parados, mas a prefeitura funcionou normalmente.

"Alguns serviços como a contabilidade estão parados, mas a prefeitura está funcionando. Será instalado um outro servidor para normalizar a situação", disse.

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