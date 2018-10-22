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Foragido da Justiça é preso em Conceição da Barra

A Secretaria de Justiça do Estado (Sejus), confirmou que o suspeito está foragido da Penitenciária Agrícola do Espírito Santo desde 05/02/2018
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 out 2018 às 21:22

Publicado em 21 de Outubro de 2018 às 21:22

Giroflex, polícia, crime Crédito: Pixabay
Um foragido da Justiça foi preso no distrito de Braço do Rio, em Conceição da Barra, no Norte do Estado, na tarde deste sábado (20). Durante a abordagem, o rapaz tentou enganar a Polícia Militar, afirmando que o nome dele era Michael Jackson, uma alusão ao Rei do Pop.
A Polícia Militar informou que o rapaz foi detido durante um patrulhamento preventivo no distrito. Os militares receberam a denúncia de que um foragido da Justiça estava na região.
Os policiais avistaram três indivíduos em frente a uma residência. Durante a abordagem, com um dos suspeitos, que se identificou como Michael Jackson, foi encontrada uma caixa com "bitucas" de cigarro de maconha.
O suspeito informou um nome falso aos militares, que diante da divergência dos dados, foram até a residência, por ele apontada como sendo de uma tia, para a verificação de sua verdadeira identidade.
Na residência, uma prima informou que o nome dele seria outro. O suspeito então, informou que seu nome verdadeiro seria Michael Jackson, e que estaria foragido do presidio de Viana, na Grande Vitória.
Agentes do serviço de inteligência da Polícia Militar identificaram o suspeito como Michael Jaques da Conceição, de 20 anos, conhecido como "Sertão". De acordo com a PM, além de ser foragido da Penitenciária Agrícola do Espirito Santo, o rapaz possuía um mandado de prisão por tráfico de drogas.
VIAGEM DE UBER
Para os militares, o foragido informou saiu do município da Serra, na Grande Vitória, e foi até o distrito de Braço do Rio utilizando o serviço do Uber, no qual pagou a quantia de R$ 400,00 pela viagem.
O suspeito ainda disse que trouxe uma quantidade de maconha para comercializar, que já havia sido vendida no dia anterior.
A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), confirmou que o suspeito está foragido da Penitenciária Agrícola do Espírito Santo desde 05/02/2018.
Michael da Conceição foi conduzido junto com o material apreendido para a Delegacia. A Sejus informou que o suspeito ainda não deu entrada no sistema prisional do Estado.

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