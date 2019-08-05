Incêndio

Fogo destrói andar de prédio em Colatina

Incêndio teria começado após idosa colocar pães para assar. Apesar do susto e danos materiais, ninguém ficou ferido

Publicado em 5 de agosto de 2019 às 18:25 - Atualizado há 6 anos

Era por volta das 12h30 desta segunda-feira (5), quando o terceira andar de um prédio no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, pegou fogo. Cerca de 15 minutos depois, os bombeiros chegaram ao local, que já estava completamente destruído pelas chamas. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

De acordo com os moradores, o incêndio teria começado após uma idosa de 70 anos, que também mora na residência, colocar pães, que seriam vendidos, para assar no forno da cozinha. Logo depois, ela desceu para o outro andar e a fumaça já pode ser percebida. Todo o atendimento dos bombeiros durou aproximadamente 50 minutos.

De acordo com o Tenente Fábio, que trabalhou no combate às chamas, o local possuía eletrodomésticos e alguns móveis. Além de duas botijas de gás. “Quando chegamos, tudo já estava tomado pelo fogo. Pouca coisa será aproveitada”, disse. “Em relação aos botijões de gás, eles têm uma válvula de segurança para evitar que explodam”, completou.

A válvula de uma das botijas foi rompida durante incêndio. Processo permite o vazamento do gás e impede explosão Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste

Embora o terceiro andar do imóvel tenha ficado destruído, o fogo não se alastrou para os demais níveis do prédio e não deve ter prejudicado a estrutura local. “Só um engenheiro pode fazer essa avaliação, após uma vistoria, mas a princípio não há indícios de que parte da residência precisará ser demolida”, explicou o tenente.

ALERTA E CUIDADO

Devido à provável causa do incêndio, o Tenente Fábio alertou a importância de ficar atento, enquanto o forno ou o fogão estiver aceso. “O correto é sempre estar no local, acompanhando. É necessário atenção. Esses momentos de distração são muito perigosos”, alertou. “Nesse tipo de caso, a nossa primeira orientação é realmente acionar o Corpo de Bombeiros”, disse.

