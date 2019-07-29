Home
Filhote de baleia jubarte é encontrado morto na praia de Guriri

Animal foi visto encalhado no balneário de São Mateus na manhã deste domingo (29). Empresa vai analisar a causa da morte

Com informações de Maria Luiza Silva, da TV Gazeta Norte

Publicado em 29 de julho de 2019 às 15:43

 - Atualizado há 6 anos

Filhote de baleia foi encontrado morto na praia de Guriri Crédito: Polícia Militar Ambiental/Divulgação

Um filhote de baleia jubarte foi encontrado morto na praia de Guriri, em São Mateus, região Norte do Estado, na manhã deste domingo (28). O animal foi recolhido por uma empresa, que vai examiná-lo para identificar a causa da morte.

> Temporada de baleias Jubarte é aberta com passeios saindo de Vitória

Banhistas acionaram a Polícia Militar Ambiental pela manhã, por volta de 9 horas, pois acreditavam que a baleia estava encalhada. Quando a equipe chegou ao local, observou que o animal, um filhote macho de baleia jubarte, já estava morto. A área já havia sido isolada por uma empresa particular, que faz serviços para a Petrobras.

O responsável pela empresa disse aos militares que o filhote seria removido do local com o auxílio da Prefeitura de São Mateus e seria levado ao laboratório da companhia, para passar por exames que vão indicar a causa da morte.

00:00 /
Filhote de baleia jubarte é encontrado morto na praia de Guriri

 

