Empresário de Linhares morre em acidente na BR 101, em Ibiraçu

Marinaldo Martins Souza, motorista da caminhonete envolvida em acidente na BR 101, em Ibiraçu Crédito: Facebook

O motorista da Ford Ranger que morreu em um grave acidente na BR 101, em Ibiraçu, nesta quinta-feira (8), era um empresário de Linhares, na região Norte do Espírito Santo. Marinaldo Martins Souza, 49 anos, morreu após colidir a caminhonete contra um caminhão que transportava lajotas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Marinaldo perdeu o controle do veículo, invadiu a contramão e bateu de frente contra o caminhão. Duas pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra. Os nomes não foram divulgados, apenas as iniciais: A.R.N, de 50 anos, que dirigia o caminhão, e o carona M. B. P., de 20 anos.

Marinaldo Souza morreu no local e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Vitória. Após o acidente, a pista ficou interditada por quatro horas.

MENSAGENS DE LUTO

Amigos do empresário lamentaram a morte de Marinaldo nas redes sociais. Ele era dono de uma empresa de sistema de irrigação, no Centro de Linhares e morava no bairro Jardim Laguna com a mãe.

Marilde Almeida França, que é proprietária de uma loja ao lado, disse que o empresário era uma pessoa alegre ."Marinaldo estava sempre aqui na frente da loja. Era uma pessoa muito amiga e alegre", disse.

Um amiga de Marinaldo há 8 anos, que preferiu não se identificar, disse que ele estava abalado com o estado de saúde da mãe.

"A mãe dele está fazendo tratamento de uma doença e ele estava abalado com isso. Ele conversou com um amigo nosso ontem sobre o estado de saúde da mãe e estava bastante emocionado. Nosso amigo indicou a ele um médico em Vitória. Não sei se ele estava indo para resolver alguma coisa em Vitória ou indo procurar médico para mãe", disse.

A amiga acredita que o estado emocional de Marinaldo associado ao excesso de velocidade podem ter causado o acidente.

"Marinaldo corria bastante, mas conhecia bem o trajeto porque passava muito por ali. Pela forma como aconteceu o acidente, pode ser que o estado emocional abalado dele associado à velocidade tenham causado essa tragédia. A nossa ficha ainda não caiu. É muito triste. Estávamos juntos no sábado com outros amigos. Vamos sempre lembrar o quanto ele era alegre, um garotão".