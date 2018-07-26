Duas pessoas morrem e cinco ficam feridas em acidente na BR 101

Carro de passeio pegou fogo após bater de frente com caminhonete, na BR 101, em Ibiraçu Crédito: Alexandre Souza Baltazar

BR 101, em Ibiraçu, na manhã desta quinta-feira (26). O Fiat Siena, com placa de Mantenópolis, e a Toyota Hilux, com placa de Vila Velha, bateram de frente por volta das 7h30 e o carro pegou fogo. Duas pessoas morreram e cinco ficaram feridas em um acidente envolvendo um carro e uma caminhonete no quilômetro 212 da, em, na manhã desta quinta-feira (26). O Fiat Siena, com placa de Mantenópolis, e a Toyota Hilux, com placa de, bateram de frente por volta das 7h30 e o carro pegou fogo.

Ediane Barbosa, de 47 anos, e a filha, Maria Luiza Barbosa Evangelista, de 12 anos, estavam no Siena e morreram na hora. Também estavam no carro Dener Evangelista Barbosa, seminarista da Diocese de São Mateus e filho de Ediane, o irmão Elder Evangelista com a namorada, Danielly Barbosa Paiva. Já na caminhonete havia duas pessoas. Os feridos foram encaminhados para o Hospital São Camilo, em Aracruz.

PRF), o Siena saiu de Mantenópolis, na região Noroeste do Estado, às 4 horas, e seguia para Vitória. Já a Hilux vinha no sentido contrário e seguia para Conceição da Barra, no Norte do Estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (), o Siena saiu de Mantenópolis, na região Noroeste do Estado, às 4 horas, e seguia para Vitória. Já a Hilux vinha no sentido contrário e seguia para Conceição da Barra, no Norte do Estado.

Eco101 informou que as pistas foram totalmente liberadas por volta das 11h30. informou que as pistas foram totalmente liberadas por volta das 11h30.

SUSPEITA DE QUE MOTORISTA DE CARRO TENHA DORMIDO

Testemunhas disseram para a PRF que o veículo de passeio saiu da faixa e foi para a contramão e bateu de frente com a caminhonete. A suspeita é que o condutor do Siena tenha dormido.

Procurada, a assessoria do Hospital São Camilo informou que toda a equipe médica está envolvida no atendimento dos feridos e ainda não soube dizer o estado de saúde das cinco pessoas.