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Carro pegou fogo

Duas pessoas morrem e cinco ficam feridas em acidente na BR 101

Fiat Siena e Toyota Hilux bateram de frente no km 212 da rodovia, em Ibiraçu. O veículo de passeio invadiu a contramão, segundo a PRF

Publicado em 26 de Julho de 2018 às 14:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jul 2018 às 14:32
Carro de passeio pegou fogo após bater de frente com caminhonete, na BR 101, em Ibiraçu Crédito: Alexandre Souza Baltazar
Duas pessoas morreram e cinco ficaram feridas em um acidente envolvendo um carro e uma caminhonete no quilômetro 212 da BR 101, em Ibiraçu, na manhã desta quinta-feira (26). O Fiat Siena, com placa de Mantenópolis, e a Toyota Hilux, com placa de Vila Velha, bateram de frente por volta das 7h30 e o carro pegou fogo.
Ediane Barbosa, de 47 anos, e a filha, Maria Luiza Barbosa Evangelista, de 12 anos, estavam no Siena e morreram na hora. Também estavam no carro Dener Evangelista Barbosa, seminarista da Diocese de São Mateus e filho de Ediane, o irmão Elder Evangelista com a namorada, Danielly Barbosa Paiva. Já na caminhonete havia duas pessoas. Os feridos foram encaminhados para o Hospital São Camilo, em Aracruz.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Siena saiu de Mantenópolis, na região Noroeste do Estado, às 4 horas, e seguia para Vitória. Já a Hilux vinha no sentido contrário e seguia para Conceição da Barra, no Norte do Estado.
A Eco101 informou que as pistas foram totalmente liberadas por volta das 11h30.
SUSPEITA DE QUE MOTORISTA DE CARRO TENHA DORMIDO
Testemunhas disseram para a PRF que o veículo de passeio saiu da faixa e foi para a contramão e bateu de frente com a caminhonete. A suspeita é que o condutor do Siena tenha dormido. 
Procurada, a assessoria do Hospital São Camilo informou que toda a equipe médica está envolvida no atendimento dos feridos e ainda não soube dizer o estado de saúde das cinco pessoas.
Carro pega fogo após batida e uma pessoa morre carbonizada em Ibiraçu

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