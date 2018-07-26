Duas pessoas morrem e cinco ficam feridas em acidente na BR 101

Duas pessoas morreram e cinco ficaram feridas em um acidente envolvendo um carro e uma caminhonete no quilômetro 212 da BR 101, em Ibiraçu, na manhã desta quinta-feira (26). O Fiat Siena, com placa de Mantenópolis, e a Toyota Hilux, com placa de Vila Velha, bateram de frente por volta das 7h30 e o carro pegou fogo.
Ediane Barbosa, de 47 anos, e a filha, Maria Luiza Barbosa Evangelista, de 12 anos, estavam no Siena e morreram na hora. Também estavam no carro Dener Evangelista Barbosa, seminarista da Diocese de São Mateus e filho de Ediane, o irmão Elder Evangelista com a namorada, Danielly Barbosa Paiva. Já na caminhonete havia duas pessoas. Os feridos foram encaminhados para o Hospital São Camilo, em Aracruz.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Siena saiu de Mantenópolis, na região Noroeste do Estado, às 4 horas, e seguia para Vitória. Já a Hilux vinha no sentido contrário e seguia para Conceição da Barra, no Norte do Estado.
A Eco101 informou que as pistas foram totalmente liberadas por volta das 11h30.
SUSPEITA DE QUE MOTORISTA DE CARRO TENHA DORMIDO
Testemunhas disseram para a PRF que o veículo de passeio saiu da faixa e foi para a contramão e bateu de frente com a caminhonete. A suspeita é que o condutor do Siena tenha dormido.
Procurada, a assessoria do Hospital São Camilo informou que toda a equipe médica está envolvida no atendimento dos feridos e ainda não soube dizer o estado de saúde das cinco pessoas.
Carro pega fogo após batida e uma pessoa morre carbonizada em Ibiraçu