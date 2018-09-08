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fuga

Detentos fogem de presídio durante 'banho de sol' em São Mateus

A fuga aconteceu na manhã de sexta-feira (07), durante o período destinado ao banho de sol dos detentos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 set 2018 às 17:45

Publicado em 08 de Setembro de 2018 às 17:45

Novo presídio regional de São Mateus Crédito: Divulgação
Três detentos fugiram da Penitenciária Regional de São Mateus, região Norte do Estado, após a saída da cela para o 'banho de sol'.
De acordo com a Polícia Militar (PM), o diretor da unidade informou que a fuga aconteceu na manhã de sexta-feira (07), durante o período destinado ao banho de sol, a que os detentos têm direito.
A equipe de plantão que estava na unidade constatou que três internos, identificados como Romário Nogueira dos Santos, Fabiano Jesus do Rosário e Edimar Gomes de Souza. Romário e Edmar cumpriam pena por roubo. Já Fabiano cumpria pena por homicídio, receptação e roubo. Eles pularam as cercas da unidade e fugiram.
A PM realizou buscas pela região, mas informou que os suspeitos não foram localizados.
A Secretaria de Estado da Justiça informa que a Corregedoria está apurando com rigor a fuga de três detentos nesta sexta-feira (07) da Penitenciária Regional de São Mateus. O fato será comunicado ao juiz da Execução Penal e ao Ministério Público, como de praxe.

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