Detentos fogem de presídio durante 'banho de sol' em São Mateus

Novo presídio regional de São Mateus Crédito: Divulgação

São Mateus, região Norte do Estado, após a saída da cela para o 'banho de sol'. Três detentos fugiram da Penitenciária Regional de, região Norte do Estado, após a saída da cela para o 'banho de sol'.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o diretor da unidade informou que a fuga aconteceu na manhã de sexta-feira (07), durante o período destinado ao banho de sol, a que os detentos têm direito.

A equipe de plantão que estava na unidade constatou que três internos, identificados como Romário Nogueira dos Santos, Fabiano Jesus do Rosário e Edimar Gomes de Souza. Romário e Edmar cumpriam pena por roubo. Já Fabiano cumpria pena por homicídio, receptação e roubo. Eles pularam as cercas da unidade e fugiram.

A PM realizou buscas pela região, mas informou que os suspeitos não foram localizados.