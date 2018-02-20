Defesa Civil alerta banhistas sobre aparecimento de tubarão em praia do Estado

Tubarão cabeça-chata Crédito: Reprodução/Divulgação

A Defesa Civil de Conceição da Barra, no Norte do Estado, fez um alerta aos banhistas sobre o aparecimento de um tubarão em uma praia da região.

De acordo com o órgão, dois guarda-vidas chegaram para trabalhar na praia de Conceição da Barra na manhã de sábado (17), quando avistaram um tubarão da espécie cabeça-chata, de aproximadamente três metros de comprimento nas proximidades de uma pousada.

O animal estava próximo das pedras, em local raso, onde permaneceu por alguns minutos e depois se distanciou.

A Defesa Civil do município recomendou cuidado ao entrar no mar, evitando locais mais profundos e as proximidades com pedras, que são locais preferidos desses animais.

Buscas por peixes

O professor de biologia David Nascimento disse que o aparecimento de tubarões se deve a busca por cardumes e o aumento da temperatura média da água.

A mudança nas condições do ambiente interfere diretamente na cadeia alimentar. Se alguma espécie de cardume, que é a presa do tubarão, migra no período reprodutivo por conta das altas temperaturas da água, por exemplo, pode trazer consigo os predadores naturais, que seguem os cardumes por instinto na busca por alimento. O aparecimento deles, cada vez mais para o raso, também é por conta dos cardumes, explicou.

Já com relação ao ataque dos tubarões a seres humanos, o biólogo diz que não é comum. Os ataques a humanos não são comuns, pois não fazemos parte da cadeia alimentar dos tubarões. Quando eles atacam é instintivamente para tentar se defender, disse.

Outros casos

No último domingo (11), uma doméstica de 46 anos afirmou ter sido mordida por um tubarão na Ilha do Boi, em Vitória.

Rosilda de Souza levou 35 pontos no pé direito por conta do suposto ataque.

Já em Guarapari, um tubarão de cerca de 50kg foi capturado na praia de Meaípe na quinta-feira (15). De acordo com pescadores, o animal foi encontrado próximo a uma pedra e pertence a espécie Galha-Preta. Ele foi abatido e vendido por um pescador.







