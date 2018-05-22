Crianças gastam até duas horas para chegar à escola de trator

Crianças da zona rural de Linhares vão para a escola de trator Crédito: Reprodução TV Gazeta

Crianças da zona rural de Jataipeba, no Norte do Espírito Santo, precisam encarar duas horas de viagem para chegar até a escola. O caminho que separa a casa delas da sala de aula, na sede de Linhares, é de poucos quilômetros, mas a estrada em más condições dificulta o transporte. Há pelo menos um mês, o ônibus escolar não chega até a localidade e as crianças são levadas por um trator.

Os estudantes saem de casa no fim da manhã e voltam à noite. O trator gasta uma hora para percorrer um trecho de apenas 8 quilômetros até um ponto onde o ônibus consegue chegar. Desse local até a escola, a viagem dura mais uma hora.

"SE VIER, ATOLA"

Para ele não perder aula, a gente teve que arrumar o trator para levar eles para estudar. O ônibus não pode vir buscar, porque se vier, atola, porque tem muito buraco, contou a dona de casa Maria Auxiliadora.

O estudante Kawã conta que já chega cansado na escola. Fica muito ruim de estudar, a gente não consegue pensar direito. De noite, a gente tem medo da carroça cair, conta o aluno, que é completado por uma colega.

"Fica difícil para a gente vir sem luz, dá mais medo, diz a estudante Ayrys da Silva.

TRATOR

Para tentar proteger as crianças, o trator ganhou uma carroceria e os alunos vão amontoados, alguns sentados, outros em pé.

Quando chove, o transporte escolar tenta vir, o motorista tenta vir, mas aí atola, quando não atola, ele diz que não tem como vir. Aí ficam os alunos nessa situação, tendo que ir em um trator, ameaçando a vida. A gente que é mãe fica preocupada, os alunos chegam tarde da noite, contou a manicure Poliane Barbosa.

Por conta das chuvas dos últimos meses, a estrada está quase intransitável. O ônibus que faz o transporte escolar dos alunos não vai até o local há um mês.

Já está assim há muitos dias, a gente para ir para a escola está um pouco difícil. Dá medo de virar por causa da lama. A gente volta à noite, fica muito escuro, relatou a estudante Wadsla Barbosa.

PREFEITURA

Em nota, a Prefeitura de Linhares disse que faz regularmente o patrolamento em todas as estradas da região, mas prometeu enviar máquinas para o local nesta quarta-feira (23).