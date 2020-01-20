Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Norte
  • Colatina: prefeitura cancela licitação para construção de fontes de água
Após polêmica

Colatina: prefeitura cancela licitação para construção de fontes de água

Apesar de atender às solicitações do Tribunal de Contas do Espírito Santo, a prefeitura disse que vai lançar um novo edital para construir as fontes de água no Centro da cidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jan 2020 às 15:55

Publicado em 20 de Janeiro de 2020 às 15:55

O projeto elaborado pela prefeitura de Colatina  simulava como ficariam as fontes na Avenida Beira Rio Crédito: Prefeitura de Colatina/Divulgação
A prefeitura de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo,  decidiu cancelar a licitação que visava a construção de fontes de água na Avenida Beira Rio, no Centro da cidade. O cancelamento foi feito pelo prefeito Sérgio Meneguelli, após o Tribunal de Contas do Estado determinar a suspensão do processo licitatório.  O investimento seria de aproximadamente R$ 1,8 milhão e previa a construção de três fontes de água luminosa e um chafariz.
A decisão do chefe do Executivo foi publicada na edição do Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo na última sexta-feira (17). Diante das prerrogativas que lhe são conferidas pela Lei n. 8666/93, decidiu REVOGAR o procedimento licitatório instaurado, embora a análise técnica e jurídica das supostas irregularidades tenha apurado que estas são, d. m. v., desarrazoadas., cita parte da publicação.
A construção das fontes de água na cidade gerou polêmica e dividiu opiniões entre os moradores. A licitação foi divulgada em dezembro de 2019. O prefeito Sérgio Meneguelli até tentou explicar o investimento, mas o Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES), em decisão monocrática do conselheiro relator Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha determinou a suspensão do processo licitatório.
Ministério Público do Espírito Santo (MPES) chegou a entrar com uma ação civil pública pedindo o bloqueio de R$ 2,2 milhões que seriam destinados para a construção das fontes. Na época, o promotor Marcelo Ferraz Volpato pediu que os valores fossem aplicados nas reformas de unidades escolares, instituições de abrigamento de menores e no pagamento de mensalidades em atraso para o Lar Irmã Scheila.

Veja Também

Tribunal de Contas do ES suspende construção de fontes de água em Colatina

MP pede bloqueio de verba para construção de fontes e chafariz em Colatina

Prefeitura de Colatina quer gastar mais de R$ 2 milhões com fontes e chafariz

NOVA LICITAÇÃO

Os planos de construir as fontes de água luminosa na Avenida Beira Rio, no Centro de Colatina, vão continuar. De acordo com a Prefeitura, apesar de a procuradoria municipal já ter atendido às solicitações do Tribunal de Contas, em breve um novo edital será lançado visando atender por completo as indagações do órgão fiscalizador.
O novo processo licitatório deve ser iniciado e com isso as fontes de água poderão então ser construídas, após uma nova tomada de preço, produção do projeto e contratação da empresa responsável pelas obras. O novo processo licitatório ainda não tem data para ser realizado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Após sucesso de Rembrandt no Palácio Anchieta, exposição será prorrogada até maio
Exposição de Rembrandt é prorrogada até maio após atrair 29 mil visitantes no ES
Imagem de destaque
Conheça 5 tipos de maquiagens com ótima qualidade e custo-benefício
Imagem de destaque
Entenda como comer mais frutas e vegetais pode melhorar a qualidade do sono

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados