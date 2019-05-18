Home
Chuva alaga avenida de Guriri, em São Mateus

Imagens mostram o acúmulo de água; alagamento acontece por problemas nas redes pluviais

Publicado em 18 de maio de 2019 às 16:41

 - Atualizado há 6 anos

Avenida Governador Eurico Vieira de Resende ficou alagada após chuva desta sexta-feira (17) Crédito: Internauta

As fortes chuvas que atingem o Espírito Santo também causaram estragos em São Mateus, nesta sexta-feira (17). Na Avenida Governador Eurico Vieira de Rezende, uma das principais vias do distrito de Guriri, a água acumulada chegou a atingir dez centímetros de altura na parte central, segundo imagens enviadas por internautas.

Ironizando a situação, em frente a diversos comércios locais, dois homens simularam nadar na enchente. Junto de um terceiro amigo, eles também levaram três cadeiras para o centro da avenida, onde sentaram e começaram a conversar. De acordo com a Defesa Civil de São Mateus, a situação é recorrente por causa de problemas na rede pluvial do município.

