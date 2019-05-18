Chuva alaga avenida de Guriri, em São Mateus

Publicado em 18 de maio de 2019 às 16:41
- Atualizado há 6 anos
As fortes chuvas que atingem o Espírito Santo também causaram estragos em São Mateus, nesta sexta-feira (17). Na Avenida Governador Eurico Vieira de Rezende, uma das principais vias do distrito de Guriri, a água acumulada chegou a atingir dez centímetros de altura na parte central, segundo imagens enviadas por internautas.
Ironizando a situação, em frente a diversos comércios locais, dois homens simularam nadar na enchente. Junto de um terceiro amigo, eles também levaram três cadeiras para o centro da avenida, onde sentaram e começaram a conversar. De acordo com a Defesa Civil de São Mateus, a situação é recorrente por causa de problemas na rede pluvial do município.
