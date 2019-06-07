Home
Carros caem em ribanceira durante ultrapassagem na BR 101 Norte

Veículo tentou fazer ultrapassagem, colidiu com outro automóvel. Os dois saíram da pista e caíram em precipício de aproximadamente 30 metros de altura. Apesar do susto, ninguém morreu