Carro capota e para com rodas para cima em Linhares

Acidente em Linhares Crédito: Reprodução

Um acidente no fim da manhã desta segunda-feira (17) chamou a atenção no bairro Novo Horizonte em Linhares, no Norte do Estado. Um veículo capotou e ficou com as rodas para cima. Apesar do susto, o motorista conseguiu sair do carro e teve apenas ferimentos leves, segundo a Polícia Militar.

O capotamento foi na Rua Presidente Nilo Peçanha, testemunhas que passavam pelo local contaram que o motorista seguia pela rua, quando perdeu o controle da direção e o veículo capotou. O condutor contou com a ajuda de pedestres para sair do veículo.