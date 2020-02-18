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Carro capota e para com rodas para cima em Linhares

Apesar do susto, o motorista conseguiu sair do carro e teve apenas ferimentos leves, segundo a Polícia Militar

Publicado em 17 de Fevereiro de 2020 às 21:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 fev 2020 às 21:12
Acidente em Linhares Crédito: Reprodução
Um acidente no fim da manhã desta segunda-feira (17) chamou a atenção no bairro Novo Horizonte em Linhares, no Norte do Estado. Um veículo capotou e ficou com as rodas para cima. Apesar do susto, o motorista conseguiu sair do carro e teve apenas ferimentos leves, segundo a Polícia Militar.
O capotamento foi na Rua Presidente Nilo Peçanha, testemunhas que passavam pelo local contaram que o motorista seguia pela rua, quando perdeu o controle da direção e o veículo capotou. O condutor contou com a ajuda de pedestres para sair do veículo.
De acordo com a polícia, o trânsito chegou a ser interditado  por alguns minutos no local o acidente e liberado logo depois.

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