Três pessoas ficam feridas em acidente na BR 262, em Domingos Martins

Três pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente envolvendo um veículo branco e uma motocicleta na BR 262, na zona rural de Domingos Martins. A colisão aconteceu no km 30 da rodovia, por volta das 17h. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Samu e os Bombeiros estiveram no local.

O Corpo de Bombeiros Militar informou que o motociclista foi socorrido pelo Samu e as outras duas vítimas, a condutora do veículo e o carona da moto, foram socorridas pela equipe de resgate para o hospital de Domingos Martins.