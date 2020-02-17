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Acidente

Três pessoas ficam feridas em acidente na BR 262, em Domingos Martins

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Samu e os Bombeiros estiveram no local e o trânsito passou a funcionar no sistema de pare e siga

Publicado em 17 de Fevereiro de 2020 às 19:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 fev 2020 às 19:42
Três pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente envolvendo um veículo branco e uma motocicleta na BR 262, na zona rural  de Domingos Martins. A colisão aconteceu no km 30 da rodovia, por volta das 17h. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Samu e os Bombeiros estiveram no local.
O Corpo de Bombeiros Militar informou que o motociclista foi socorrido pelo Samu e as outras duas vítimas, a condutora do veículo e o carona da moto, foram socorridas pela equipe de resgate para o hospital de Domingos Martins.
Ainda segundo a PRF, o trânsito não chegou a ser interditado, mas passou a funcionar no sistema de pare e siga.

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