Carro capota após atingir boi caído na pista da BR 259, em Colatina

Animal estava caído na pista após ser atropelado por uma carreta durante a madrugada. Horas depois, um automóvel seguia pela rodovia quando não viu o boi, acabou batendo nele e capotou

Publicado em 24 de julho de 2019 às 12:35

Carro capota após atingir boi caído na pista da BR 259, em Colatina Crédito: Reprodução

Um boi caído na Rodovia BR 259, em Colatina, quase provocou uma tragédia no início da manhã desta quarta-feira (24). O animal havia sido atropelado na madrugada e ficou caído na pista. Às 5h30, um carro de passeio acabou batendo nele e capotou. O motorista estava sozinho no veículo.

O acidente aconteceu no quilômetro 37 da rodovia, próximo ao distrito de Baunilha. Segundo testemunhas, por volta de 3h30 da madrugada uma carreta atropelou o boi, mas o caminhoneiro seguiu viagem mesmo após a batida.

Duas horas mais tarde, o carro de passeio seguia de Vitória para Colatina quando bateu no boi e capotou em seguida. O condutor foi socorrido e levado ao hospital com dores pelo corpo. O veículo ficou virado na pista e foi empurrado para o acostamento por moradores da região.

Não foi preciso interditar a BR 259, mas os carros passavam devagar no local. Ainda não se sabe quem é o dono do boi que causou o acidente. Toda a carne do animal foi retirada por pessoas que passaram na rodovia.

