Home
>
Região Norte
>
Carreta tomba em rodovia após acidente em São Domingos do Norte

Carreta tomba em rodovia após acidente em São Domingos do Norte

Motorista não conseguiu fazer uma curva na ES 080 e acabou tombando na pista, na madrugada desta segunda-feira. Veículo ficou atravessado na rodovia, impedindo o trânsito. O caminhoneiro sofreu ferimentos leves e foi levado ao hospital.

Gazeta Online

Publicado em 15 de julho de 2019 às 15:37

 - Atualizado há 6 anos

Carreta tombou e ficou atravessada na rodovia ES 080, em São Domingos do Norte Crédito: Polícia Militar

Uma carreta tombou e ficou atravessada na pista após não conseguir completar uma curva na Rodovia ES 080, em São Domingos do Norte, região Noroeste do Estado, na madrugada desta segunda-feira (15). Apesar da gravidade do acidente, o motorista sofreu apenas ferimentos leves.

Recomendado para você

Quadrilha usava perfis falsos para marcar encontros e depois chantagear homens casados; mulher que era líder do esquema e o marido foram presos em Colatina, no Noroeste do Estado

Extorsão sexual: Operação Luxúria mira grupo que ameaçava vítimas no ES

O presidente da Casa, deputado Marcelo Santos, vem conversando com segmentos e entidades envolvidas e a ideia é alterar o projeto que veio do Tribunal de Justiça

Teto da taxa de cartório na compra de imóvel pode chegar a R$ 10 milhões no ES

Um homem de 22 anos e um adolescente de 15 foram localizados e detidos; um terceiro envolvido é procurado pelo crime, que culminou no roubo de cerca de R$ 140 mil

Envolvidos em roubo a dono de padaria em Sooretama são detidos em Linhares

De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 3 horas, na área urbana da rodovia. A pista ficou totalmente interditada porque a carreta ficou atravessada. Por volta de 7 horas uma pista foi liberada para o trânsito de veículos e, às 9 horas, a rodovia ficou completamente liberada.

O caminhoneiro explicou aos policiais que atravessou a pista, não conseguiu fazer a curva e a carreta tombou. Ele reclamou de fortes dores na coluna e apresentava escoriações leves. Por isso, o motorista foi socorrido e levado ao Hospital Estadual Silvio Avidos.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

acidente

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais