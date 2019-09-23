Home
>
Região Norte
>
Carreta com produto químico pega fogo na BR 259, em Colatina

Carreta com produto químico pega fogo na BR 259, em Colatina

Caminhão estava carregado com Arla quando teve uma pane técnica e a cabine foi incendiada. Bombeiros apagaram as chamas antes que se espalhassem pelo veículo. Motorista não se feriu