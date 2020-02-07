Carnaval em São Mateus terá sete dias de festa; veja a programação

Carnaval em São Mateus terá sete dias de festa
A Prefeitura de São Mateus, na Região Norte do Espírito Santo, divulgou parte da programação do Carnaval 2020 no balneário de Guriri. Serão sete dias de folia, cinco trios elétricos, 12 blocos e 45 bandas no total.
A festa no balneário começa na quarta-feira, dia 19 de fevereiro, e segue até o dia 25. Já estão confirmados shows das bandas Casaca, Sambolada, Pele Morena, Izy Monteiro, Katrina, Glauco, Felipe Fantin, Ricardinho da Bahia, Jorginho Celles, Léo Mai, Fernanda Pádua, Acsão, SambADM, Love Beat, além de atrações regionais. A programação completa com todas as bandas, horários e dias dos shows ainda não foi divulgada.
Neste ano, as marchinhas de carnaval terão espaço garantido. Serão 12 blocos, com destaque para o Folia Acessível, formado por pessoas com deficiência e dificuldade de locomoção e o Mirim, formado pelas crianças. Também haverá uma área específica para carros de som.
Para garantir a segurança de quem vai curtir o carnaval no balneário, haverá reforço no efetivo da Polícia Militar, além de apoio da Guarda Patrimonial e de segurança privada.