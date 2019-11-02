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Acidente

Caminhonete derrapa na pista e atinge prédio em Colatina

Imagens de câmera de videomonitoramento mostram que motorista fugiu do local logo após a colisão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 nov 2019 às 12:23

Publicado em 02 de Novembro de 2019 às 12:23

As imagens impressionam: após derrapar na pista molhada, um motorista perde o controle da caminhonete e atinge com força a fachada de um prédio comercial, destruindo a frente do carro e danificando a estrutura de pelo menos duas lojas. Em seguida, outro automóvel para e um condutor salta para, aparentemente, socorrer a vítima do acidente. Mas, segundos depois, o motorista da caminhonete entra correndo neste outro carro e ambos fogem do local. 
As cenas inusitadas foram registradas por uma câmera de videomonitoramento na Avenida Sílvio Avidos, no bairro São Silvano, em Colatina. O acidente ocorreu na madrugada deste sábado (2), por volta das 2h20, e foi registrado no 8º Batalhão da Polícia Militar em Colatina.

Acidente Colatina

Segundo o boletim de ocorrência, a caminhonete modelo S10 branca estava com a documentação em dia, mas tinha uma das placas dobrada propositalmente para dificultar a identificação. Ainda segundo o registro da ocorrência, o proprietário do veículo esteve no local e se apresentou como condutor no momento do acidente. Pouco depois, ele desmentiu a informação, afirmando que era seu filho quem dirigia a caminhonete.
De acordo com o boletim, pessoas que estavam no local denunciaram que o motorista da S10 aparentava estar embriagado e fugiu do local em outro veículo - como mostra as imagens de videomonitoramento.

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A reportagem demandou a Polícia Civil para saber se algum dos dois, pai ou filho, foram detidos e se foi realizado teste do bafômetro.  No entanto a PC respondeu apenas, através de nota, que não teve acesso à ocorrência. 
Segundo a Polícia Militar, o motorista não se apresentou e não foi localizado em nenhum hospital.  Se ficar comprovado que o motorista deixou o local do acidente para escapar da culpa, ele responderá na justiça, pois é crime previsto no código de trânsito. 

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