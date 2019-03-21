Home
>
Região Norte
>
Caminhoneiro presta depoimento após ameaças a agentes penitenciários

Caminhoneiro presta depoimento após ameaças a agentes penitenciários

Acusado por comentários que circularam nas redes sociais, pai de interno foi intimado. Na delegacia, se disse arrependido pelas ameaças de morte contra os servidores estaduais