Caminhão carregado de pedras tomba na ES 080, em Colatina

Um caminhão tombou na, estrada que liga a região daa diversos municípios dodo Estado. O acidente aconteceu por volta das 12h15 desta terça-feira (10), na altura do km 170, em. Único ocupante do veículo, o motorista sofreu apenas ferimentos no braço esquerdo e leves escoriações pelo corpo.

De acordo com o próprio condutor, as pedras que estavam sendo transportadas penderam para o lado e fizeram com que ele perdesse o controle do veículo em uma curva, próxima à entrada do Córrego do Limão. Consequentemente, o veículo tombou e só parou atravessado na pista do sentido contrário (norte) da rodovia.