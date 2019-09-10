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Acidente

Caminhão carregado de pedras tomba na ES 080, em Colatina

Motorista perdeu o controle do veículo em uma curva da rodovia durante esta terça-feira (10)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2019 às 14:06

Publicado em 10 de Setembro de 2019 às 14:06

Um caminhão tombou na ES 080, estrada que liga a região da Grande Vitória a diversos municípios do Noroeste do Estado. O acidente aconteceu por volta das 12h15 desta terça-feira (10), na altura do km 170, em Colatina. Único ocupante do veículo, o motorista sofreu apenas ferimentos no braço esquerdo e leves escoriações pelo corpo.
 > Motorista embriagado derruba escultura de ferro em Colatina
De acordo com o próprio condutor, as pedras que estavam sendo transportadas penderam para o lado e fizeram com que ele perdesse o controle do veículo em uma curva, próxima à entrada do Córrego do Limão. Consequentemente, o veículo tombou e só parou atravessado na pista do sentido contrário (norte) da rodovia.
 > Bloco cai de carreta e danifica asfalto da BR 259, em Colatina
Por causa do acidente, parte do asfalto, do canteiro e de uma cerca às margens da rodovia foram danificados. A retirada do veículo e a limpeza da pista ficou sob responsabilidade do proprietário do caminhão, que compareceu ao local. O motorista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Sílvio Avidos.

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