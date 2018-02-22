Cachorros aparecem mortos no interior de Pancas

Cachorros apareceram mortos no interior de Pancas Crédito: Internauta

Sete cachorros apareceram mortos na manhã desta quarta-feira (21), em Lajinha de Pancas, interior do município de Pancas, no Noroeste do Estado. O fato causou indignação em moradores da comunidade. Eles acreditam que os animais foram envenenados.

"Até onde a gente sabe, eles foram envenenados. Sete cães de uma vez só. Mas a gente não sabe quem fez isso. Teve gente que alegou que os animais estavam correndo atrás das crianças. Mas tem que entrar em contato com o órgão responsável para recolher os animais, e não matar", disse uma moradora que pediu para não ser identificada.

Quando foram encontrados, os cachorros estavam na carroceria do veículo da prefeitura que retira entulhos, o que indica que o município recolheu os animais. Mas, de acordo com a moradora, os animais foram envenenados próximo ao campo de futebol.

"Tem um morador que trata dos cães de rua. Mas não foi ele. Colocaram veneno na comida que ele dá aos animais. Parece que dois tinham dono e os outros eram de rua".

De acordo com a funcionária pública, que não quis ser identificada, os animais não faziam mal a ninguém. "Eram cachorros tratados por moradores de Lajinha de Pancas. O pessoal trata, põe ração, água. Eram todos dóceis. Os moradores estão revoltados, indignados. Está todo mundo triste".

POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil informou que, até o momento, nenhuma ocorrência foi registrada na delegacia de Pancas para que o caso seja investigado.

PREFEITURA

A Prefeitura de Pancas disse que, assim que foi informada sobre o acontecido, a equipe da Vigilância Epidemiológica foi acionada para que pudesse ir ao local tomar as devidas providências e investigasse o fato ocorrido para tentar identificar os responsáveis por esse ato.

"Não compactuamos com nenhum tipo de violência contra os animais. Os corpos dos animais tiveram a destinação de acordo com a vigilância epidemiológica", diz a nota divulgada pelo município.