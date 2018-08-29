Bandido se esconde em prateleira de loja para fugir da polícia no ES

Penitenciária Regional de Linhares Crédito: Brunela Alves

Linhares, região Norte do Estado. O crime aconteceu na madrugada desta quarta-feira (29), em uma loja de roupas no Centro da cidade. Um bandido foi preso tentando se esconder em uma prateleira após furtar uma loja em, região Norte do Estado. O crime aconteceu na madrugada desta quarta-feira (29), em uma loja de roupas no Centro da cidade.

De acordo com a Polícia Militar (PM), após receberem informações de que o alarme do estabelecimento teria disparado, os militares foram ao local e encontraram a porta da loja aberta e produtos espalhados no chão.

Durante uma busca no interior do estabelecimento, localizaram Paulo Oliveira dos Santos, deitado em uma prateleira entre roupas, dentro do estoque feminino. Durante uma busca foi localizada na mochila do suspeito uma faca, duas chaves de fenda, dois alicates e um canivete.

Já em outra mochila que estava no chã, foram encontradas oito bermudas e quatro bonés da loja.

Aos policiais, Paulo dos Santos informou que os materiais foram usados para efetuar arrombamentos em outras lojas no bairro.

O acusado disse que estava com outro indivíduo, que fugiu do local antes da chegada da guarnição levando uma bolsa cheia de produtos da loja.

Paulo dos Santos foi detido em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Linhares, onde foi autuado por furto e encaminhado para a Penitenciária Regional da cidade.