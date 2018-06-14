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Dados da Polícia Civil

Baixo Guandu não registra homicídio há um ano

O cenário é bem diferente dos seis primeiros meses do ano passado, quando foram registrados 11 assassinatos

Publicado em 14 de Junho de 2018 às 14:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jun 2018 às 14:07
Vista aérea de Baixo Guandu Crédito: Divulgação
O município de Baixo Guandu, na Região Noroeste do Estado, está há um ano sem registrar o crime de homicídio, de acordo com as polícias Civil e Militar.
O cenário é bem diferente dos seis primeiros meses do ano passado, quando foram registrados 11 assassinatos. O último foi no dia 11 de junho, quando um homem foi morto a tiros e, com o auxílio de  denúncias anônimas, a Polícia conseguiu prender o autor do crime.
Em maio deste ano, um homem de 67 anos foi preso em flagrante dentro de casa por agredir a esposa com golpes de marreta. A Polícia Militar impediu que a mulher fosse morta ao chegar no local, quando o acusado ainda estava com a marreta nas mãos, ao lado da vítima. Ele foi preso em flagrante por tentativa de homicídio.
PERCEPÇÃO DE SEGURANÇA
E a percepção da sensação de segurança é notada pelos moradores. A aposentada Norma Sueli Nunes disse que é constante a presença da polícia nos bairros. Moro em um bairro mais afastado e a polícia não deixa de passar por lá. Tem sempre polícia nas ruas. A gente sente segurança, disse.
Já a dona de casa Luiza Helena Rodrigues relembra como era a situação. Acabou um pouco a matança, era muita. Antes era todo fim de semana. Acalmou".
COMBATE AO TRÁFICO
O delegado Deverly Pereira, responsável pela delegacia de Baixo Guandu, explicou que os números estão em queda desde os últimos cinco anos e que o combate ao tráfico de drogas foi um dos fatores que contribuiu para zerar o índice de homicídios no município.
"Hoje o tráfico de drogas na nossa região está bem controlado. E quem tiver disposição para cometer esse tipo de crime, pode ter certeza que a Polícia Civil vai estar preparada para investigar e punir", finalizou.

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