Ambulância capota na ES 130 em Montanha

Acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (4); vítimas não tiveram ferimentos graves

Publicado em 4 de julho de 2019 às 22:04 - Atualizado há 6 anos

Ambulância que levava paciente para uma consulta tomba em Montanha, no Norte do ES Crédito: Rede Notícia ES

Uma ambulância do município de Montanha, no Norte do Estado, capotou na ES 130, entre o distrito de Vinhático e a cidade vizinha de Pinheiros. O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (4), por volta das 6h. Além do motorista, também havia duas mulheres dentro do veículo. Nenhum dos três ficou gravemente ferido.

As vítimas foram socorridas por outra ambulância do município e levadas ao Hospital de Montanha. A idosa de 66 anos, que era a paciente atendida, sofreu uma fratura na perna esquerda e precisou ser transferida para o Hospital Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus. Já a acompanhante e o motorista tinham apenas arranhões e receberam alta durante a tarde.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista perdeu o controle da direção, causando o capotamento da ambulância, que ficou parada, de ponta cabeça, às margens da rodovia estadual. Por meio de nota, a Prefeitura de Montanha informou que está dando todo o suporte necessário para as vítimas do acidente.

