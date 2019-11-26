Diplomas falsos: advogado e diretoras de faculdades são presos no ES

A operação Ponta Solta cumpriu 7 mandados de prisão preventiva e 12 mandados de busca e apreensão em diversas cidades do Espírito Santo Crédito: Ministério Público do Espírito Santo / Divulgação

Sete pessoas foram presas durante a Operação Pontas Soltas, deflagrada na manhã desta terça-feira (26) pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES). A operação investiga a emissão de diplomas de graduação e certificados de pós-graduação de forma fraudulenta em diversas cidades do Estado. Um dos investigados não foi localizado e já é considerado foragido. A identificação dos detidos ainda não foi divulgada, já que o processo tramita em segredo de Justiça. As prisões são por tempo indeterminado.

Todos os envolvidos que foram investigados e presos nesta manhã estão vinculados a faculdades e institutos ou intermediando alunos para, de forma fraudulenta, conseguirem diplomas, tanto de pós como de graduação, explicou o promotor de Justiça Adriani Ozório Nascimento, da Comarca de Rio Bananal.

Três pessoas foram presas na cidade de São Gabriel da Palha, duas em Cariacica, uma em Vitória e uma em Guaçuí. Elas são investigadas por envolvimento na emissão de diplomas sem que os alunos frequentem efetivamente as aulas. Mandados de busca e apreensão também foram cumpridos nos municípios de Fundão, São Mateus e Serra.

Segundo o Ministério Público, dos sete detidos, seis são mulheres que atuavam em cargos de direção ou eram funcionárias de faculdades e institutos educacionais. Elas foram levadas para o Presídio Feminino de Colatina. O outro preso é um advogado. Por causa da profissão, ele foi encaminhado para uma cela especial, em Viana.

A Justiça também acatou um pedido do MPES e determinou o afastamento dos investigados das atividades de direção/administração ou administrativas/pedagógicas das faculdades ou institutos a que estejam vinculados ou qualquer outra instituição similar até o fim da instrução processual.

O promotor Adriani Ozório do Nascimento da Comarca de Rio Bananal explicou o resultado da operação e como funcionava o esquema criminoso Crédito: Álvaro Queiroz / TV Gazeta

O ESQUEMA CRIMINOSO

De acordo com o promotor Adriani Ozório, os envolvidos atuavam de diferentes formas no esquema criminoso. Você tinha, em uma ponta, pessoas vinculadas às faculdades ou instituições de ensino querendo ganhar dinheiro fácil, vendendo um diploma sem o aluno participar de aulas e, do outro lado, o aluno que via aquela facilidade ou empolgação com a situação. Vendo que outros faziam e não acontecia nada, se aproveitava da situação e de brecha da legislação. Então, cada diploma renderia aos interessados um valor considerável, que multiplicado por mil, dois mil, dez mil chegam a valores astronômicos, revelou.

Segundo ele, os valores arrecadados com o esquema eram divididos entre os investigados. O recebimento geralmente era feito pelos intermediários, os institutos. O instituto recebia do aluno e tirava a sua parte, passava grande parte para a faculdade, em torno de 70% do que era pago, e pagava uma pequena comissão a quem foi responsável por angariar a listagem de alunos, explicou.

Your browser does not support the audio element. Diplomas falsos - advogado e diretoras de faculdades são presos no ES

Foram aproximadamente seis meses de investigações para que a operação fosse deflagrada. O Ministério Público chegou aos alvos dos mandados de prisão após acordos de colaboração premiada envolvendo outros investigados em fases anteriores da operação Mestre Oculto. A delação foi um dos instrumentos de investigação que aliado a outros de inteligência nos levou a esses pedidos de prisão que foram deferidos pelo juízo de Rio Bananal, pontuou o promotor.

DOCUMENTOS APREENDIDOS

De acordo com o promotor de justiça Adriani Ozório, também foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão. Nesses locais foram apreendidos celulares, dados de computadores, documentos, recibos e diplomas em branco.

Todo o material apreendido será analisado pelo Ministério Público. Na sequência será feita a oitiva dos detidos e, no prazo de 15 dias, os promotores devem apresentar as denúncias contra os envolvidos nesta fase da operação.

ENTENDA O CASO

De acordo com o promotor, os alunos chegavam a pagar até R$ 1,5 mil pelo diploma de pós-graduação e quase R$ 10 mil por um certificado de graduação. Segundo o promotor, a fiscalização sobre o uso desses diplomas cabe exclusivamente aos promotores de cada comarca. Cada promotor na sua comarca, junto com o município deve fazer esse levantamento. Quais são aqueles profissionais que estão indevidamente na sala de aula ou estão recebendo os valores a mais por títulos, quando esses títulos foram apresentados de forma fraudulenta, ressaltou.