Adolescente que fugiu algemado é suspeito de matar taxista

Adolescente, liberado do Iases, foi detido após voltar a roubar Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O adolescente de 17 anos, que

no dia 17 de setembro, no Norte do Estado, foi apreendido na manhã deste sábado (06). Ele é suspeito de matar matar um taxista usando uma chave de fenda.

De acordo com a Polícia Militar (PM), ele pegou uma corrida com o taxista Bruno Zuqui, 61 anos, no município de Jaguaré com destino à São Mateus.

Porém, ao chegar em uma rotatória do bairro litorâneo, o adolescente exigiu que o taxista parasse próximo a um matagal. Percebendo que seria assaltado, o taxista teria dito que estava passando mal. Nesse momento, de acordo com a PM, o menor teria retirado uma chave de fenda da cintura e golpeado o taxista no pescoço.

Logo em seguida, ele fugiu levando o celular e o dinheiro da vítima que estavam no veículo e pegou um ônibus.

A polícia apreendeu a arma utilizada pelo adolescente para atirar no taxista Crédito: Divulgação/PM

Através de denúncias de populares, a PM descobriu o ônibus em que o adolescente estava. O veículo foi interceptado na BR 101 e o menor foi localizado e apreendido. Com ele, foi encontrada uma arma calibre 22, que estava sem munição.

Segundo o delegado Marcelo Cruz, plantonista na Delegacia Regional de São Mateus, o adolescente inicialmente informou que cometeu o crime, porque em 2016, o taxista quase o atropelou no município de Jaguaré, mas logo depois deu outra versão dizendo que pretendia roubar o taxista para comprar munição para a arma.

"Inicialmente o adolescente deu uma versão para explicar o crime. Porém, depois informou que pegou o táxi com o objetivo de roubar o taxista e comprar munição para a arma, no bairro onde o crime aconteceu, mas diante da reação do taxista, os dois entraram em luta corporal e o adolescente então retirou uma chave de fenda da cintura e efetuou os golpes contra a vítima. Questionado, ele disse que não se arrependeu do ato infracional".

A perícia da Polícia Civil esteve no local e o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

De acordo com a assessoria da Polícia Civil, o adolescente vai responder pelo ato infracional análogo ao crime de latrocínio e será apresentado à Justiça.

'NÃO DEVERIA TER SAÍDO", DIZ MÃE DE MENOR

Adolescente foi liberado da unidade de internação para menores e voltou a roubar. Detido novamente, ele fugiu algemado Crédito: Governo do Estado

Gazeta Online, a mãe do menor infrator, disparou sobre a liberação do filho do Iases, Após ter sido detido em 17 de setembro e fugido em seguida, em desabafo à reportagem do, a mãe do menor infrator, disparou sobre a liberação do filho do Iases, numa determinação obedecendo o STF , por causa da superlotação na unidade: "Ele nem deveria ter saído de lá". Pouco antes de ser apreendido, a mãe disse que o filho enviou uma mensagem pedindo dinheiro.

"Eu disse que não tinha e perguntei se ele estava bem. Ele disse que sim, mas não falou onde estava. Falei com ele para lavar carro e conseguir dinheiro. Porém, à noite, a polícia conseguiu meu contato e disse que ele estava apreendido na delegacia", lembra.

"Nós moramos em Jaguaré e não tenho como ir embora daqui, pois meu marido e eu trabalhamos na roça. Já avisei várias vezes para ele não fazer coisa errada, mas ele não obedece. Fico muito triste. Desde que ele saiu do Iases, eu não consegui dormir com medo do que possa acontecer com meu filho".

Antes de ele ir para a internação pela primeira vez, tentaram matá-lo com 14 tiros. Ele ficou internado na época, à beira da morte, e até hoje tem uma bala alojada na cabeça. Não sei mais o que fazer Desabafo de mãe de menor infrator à espera de recuperação para o filho

De acordo com a Polícia Militar, na ocasião, o menor foi apreendido no Centro de São Mateus, dentro de um hotel, onde estava hospedado, após roubar celulares e joias de vítimas em um escritório de advocacia.

As vítimas informaram que o menor entrou no estabelecimento, durante a manhã, portando um objeto semelhante a uma arma de fogo e anunciou o roubo. O adolescente teria perguntado por um advogado que trabalha no local, mas ele não estava no momento e o menor, então, exigiu dinheiro de quatro vítimas.

Ao informarem que não tinham dinheiro, o menor exigiu que entregassem os aparelhos celulares e joias. Em seguida, o acusado prendeu as vítimas em um dos cômodos do escritório e fugiu do local.

Em buscas realizadas no interior do quarto de hotel onde o menor estava, os militares encontraram as roupas utilizadas no crime e uma pistola de pressão muito semelhante a uma arma de fogo. O adolescente informou que os aparelhos celulares que foram roubados estavam escondidos em um terreno baldio próximo ao hotel.

O menor foi encaminhado à Delegacia de São Mateus. Enquanto os militares faziam a ocorrência, uma outra vítima informou que estava dentro do edifício, quando foi abordada pelo rapaz, que lhe apontou a suposta arma de fogo e roubou o celular e cerca de R$ 70.

OUTRAS INFRAÇÕES

De acordo com a PM, o menor já cometeu outras infrações. Em 2016, foi apreendido duas vezes por furto. Além disso, em julho deste ano, enquanto estava dentro do Iases, na Unidade de Internação Provisória Norte (Unip Norte) em Linhares, foi registrada uma ocorrência de lesão corporal, na qual o adolescente feriu um outro jovem com um objeto pontiagudo, conhecido como 'chuchu', feito por uma escova de dente.

Já a assessoria do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) informou que, por motivo de segurança e para resguardar a identidade do adolescente, não pode divulgar a informação.

A assessoria da Polícia Civil informou que o adolescente vai responder pelo ato infracional análogo de roubo e ficará à disposição da Justiça.