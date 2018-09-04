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Acidente em Colatina deixa duas pessoas feridas

O Corpo de Bombeiros foi acionado. Os veículos foram retirados da rua por guinchos particulares
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2018 às 20:03

Publicado em 04 de Setembro de 2018 às 20:03

Os veículos bateram de frente e duas pessoas ficaram feridas Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Duas pessoas ficaram feridas após dois veículos baterem de frente em Colatina, região Noroeste do Estado. Uma idosa que dirigia um dos veículos e um passageiro foram levados para o hospital.
De acordo com a Polícia Militar (PM), o acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (04), no Centro da cidade.
Um dos motoristas, de 36 anos, envolvidos na colisão, informou aos militares que passava pela Rua Germano Naumann Filho, quando foi surpreendido pelo veículo Ford Fiesta. Não houve confirmação oficial de quem provocou o acidente.
O Corpo de Bombeiros foi acionado. Os veículos foram retirados da rua por guinchos particulares.

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