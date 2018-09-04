Acidente em Colatina deixa duas pessoas feridas

Duas pessoas ficaram feridas após dois veículos baterem de frente em Colatina, região Noroeste do Estado. Uma idosa que dirigia um dos veículos e um passageiro foram levados para o hospital.
De acordo com a Polícia Militar (PM), o acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (04), no Centro da cidade.
Um dos motoristas, de 36 anos, envolvidos na colisão, informou aos militares que passava pela Rua Germano Naumann Filho, quando foi surpreendido pelo veículo Ford Fiesta. Não houve confirmação oficial de quem provocou o acidente.
O Corpo de Bombeiros foi acionado. Os veículos foram retirados da rua por guinchos particulares.