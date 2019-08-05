BR 101

Acidente com viatura da Polícia Civil deixa uma pessoa morta em Jaguaré

Batida aconteceu na manhã desta segunda-feira (05)

Publicado em 5 de agosto de 2019 às 13:00 - Atualizado há 6 anos

Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida após uma viatura da Polícia Civil sair da pista e colidir em árvores, na manhã desta segunda-feira (05), na BR 101, em Jaguaré, Região Norte do Estado. Em imagens que circulam nas redes sociais, o veículo aparece batido, fora da pista, em uma região de mata.

De acordo com informações do Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, um dos ocupantes do automóvel morreu no local e o outro foi atendido e encaminhado para o Hospital Estadual Roberto Silvares. Não houve interdição da rodovia. O acidente aconteceu no quilômetro 99,6.

Quem conduzia a viatura era o policial civil Nilton Ribeiro. No carona, estava uma mulher, identificada como Margô. Ela morreu na hora. Já Nilton foi socorrido, mas está em estado grave.

O policial voltava de Vitória para a Delegacia de Polícia de Conceição da Barra. Ele estava a caminho do município do Norte do Estado quando o acidente aconteceu. De acordo com testemunhas, Nilton desviou de uma motocicleta que vinha de uma estrada vicinal, mas havia um carro na contramão e ele precisou jogar o veículo para fora da pista. Foi quando o automóvel bateu em diversas árvores.

Para atendimento da ocorrência foram acionados recursos da concessionária (ambulância, viatura de inspeção e guincho), além da Polícia Rodoviária Federal (PRF), perícia da Polícia Civil e IML.

Procurada, a assessoria da Polícia Civil explicou que a perícia foi acionada e que a ocorrência está em andamento.





