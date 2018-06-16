Acidente com carro do Dnit deixa motorista ferido em Colatina

Acidente entre carro do Dnit e caminhão em Colatina Crédito: José Alves Júnior

Um acidente envolvendo um caminhão com pedra de granito e um carro que presta serviços ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) deixou uma pessoa ferida na noite desta sexta-feira (15), na BR 259, em Colatina, no Noroeste do Estado. A batida aconteceu próximo ao Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) de Itapina.

De acordo com fontes ligadas ao Dnit, o condutor do Volkswagen Gol prata com adesivo do órgão federal seguia pela rodovia para Nova Venécia quando teve um mal súbito e bateu na traseira do caminhão. Com o impacto da batida, ele teve uma fratura exposta em uma das pernas.

Não há informações se o condutor do caminhão se feriu. Os nomes dos motoristas envolvidos no acidente não foram informados.

Acidente entre carro do Dnit e caminhão em Colatina Crédito: José Alves Júnior

CORPO DE BOMBEIROS

O Corpo de Bombeiros esteve no local para socorrer o motorista do Gol. Duas equipes trabalharam no resgate da vítima do acidente de carro, que apresentava lesões e estava consciente no momento em que era retirada do carro. O condutor do veículo foi socorrido e levado para o hospital, informou a nota.

DNIT