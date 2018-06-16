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Batida na BR 259

Acidente com carro do Dnit deixa motorista ferido em Colatina

Condutor do veículo com adesivo do órgão federal bateu na traseira de um caminhão com pedra de granito. O homem teve fratura exposta em uma perna e foi levado ao hospital

Publicado em 16 de Junho de 2018 às 14:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jun 2018 às 14:16
Acidente entre carro do Dnit e caminhão em Colatina Crédito: José Alves Júnior
Um acidente envolvendo um caminhão com pedra de granito e um carro que presta serviços ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) deixou uma pessoa ferida na noite desta sexta-feira (15), na BR 259, em Colatina, no Noroeste do Estado. A batida aconteceu próximo ao Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) de Itapina.
De acordo com fontes ligadas ao Dnit, o condutor do Volkswagen Gol prata com adesivo do órgão federal seguia pela rodovia para Nova Venécia quando teve um mal súbito e bateu na traseira do caminhão. Com o impacto da batida, ele teve uma fratura exposta em uma das pernas.
Não há informações se o condutor do caminhão se feriu. Os nomes dos motoristas envolvidos no acidente não foram informados.
Acidente entre carro do Dnit e caminhão em Colatina Crédito: José Alves Júnior
CORPO DE BOMBEIROS
O Corpo de Bombeiros esteve no local para socorrer o motorista do Gol. Duas equipes trabalharam no resgate da vítima do acidente de carro, que apresentava lesões e estava consciente no momento em que era retirada do carro. O condutor do veículo foi socorrido e levado para o hospital, informou a nota.
DNIT
Procurado, o Dnit esclareceu que o motorista não é servidor público federal. Ele é funcionário da empresa contratada, passa bem e não corre risco de morte. O Dnit informa também que o motorista não estava em horário de expediente e que está investigando as possíveis causas do acidente para que sejam tomadas as devidas providências. Vale ressaltar o pedido de atenção e prudência aos motoristas que trafegam por essa rodovia, tendo em vista que neste trecho existe uma forte intensificação da sinalização com faixas e placas, além de redutor eletrônico de velocidade (radar) e de uma lombada física (quebra-molas), diz a nota do órgão federal.

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