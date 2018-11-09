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Abastecimento de água é interrompido em Aracruz por conta das chuvas

O abastecimento foi interrompido por conta de problemas técnicos na captação de água, de acordo com o SAAE

Publicado em 09 de Novembro de 2018 às 18:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2018 às 18:35
SAAE interrompe abastecimento de água em Aracruz Crédito: Divulgação/PMA
O abastecimento de água no município de Aracruz, no Norte do Estado, foi interrompido nesta sexta-feira (09), por conta do volume de chuvas.
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz (SAAE) de Aracruz informou que a interrupção no abastecimento foi necessária, por conta de problemas técnicos na captação de água bruta, por conta do grande volume de chuva que está caindo na região.
> TEMPO REAL | O transtorno das chuvas no ES
O abastecimento, de acordo com o órgão, deverá ser normalizado em até 12 horas, após a retomada do bombeamento, que poderá ocorrer a qualquer momento e recomenda que o uso da água nesse período seja feito de forma consciente.
DEFESA CIVIL
A Defesa Civil do município informou que nas últimas 24 horas, já foi registrado um volume de 160 milímetros de chuvas em Aracruz. Desde a noite desta quinta-feira (08), o órgão informou que está em alerta. 
Deslizamento de terra na ES 124, que liga a sede de Aracruz ao Distrito de Guaraná Crédito: Divulgação/PMA
Até a manhã desta sexta-feira (09), a Defesa Civil já registrou deslizamento de terra na ES 124, que liga a sede de Aracruz ao Distrito de Guaraná, transbordamento de Valão no Bairro de Fátima e interrupção na estrada entre Córrego Fundo e Santa Rosa.
Além disso, cerca de 17 famílias ficaram desabrigadas no bairro Morobá. De acordo com a Defesa Civil, uma média de 70 pessoas foram conduzidas à EMEF Honório Nunes de Jesus, onde passaram a noite. Na manhã de hoje, 32 pessoas permanecem abrigadas na escola e outras 32 já retornaram para as residências ou casas de parentes e amigos.
O coordenador Luiz Fernando Meyer orientou as pessoas a ficarem alerta. A Defesa Civil recomenda que as pessoas fiquem em estado de alerta, diante a previsão de chuvas para os próximos dias. Observem rachaduras em casas ou barrancos, deslizamento de terra ou se perceberem o nível da água subindo em partes mais baixas, que saiam de suas casas ou acionem a Defesa Civil por meio do número de plantão, disse. 
Até o próximo domingo (11), os institutos de meteorologia preveem chuvas todos os dias em Aracruz.
A Defesa Civil reforça que em caso de qualquer ameaça de deslizamento ou alagamento, a orientação é entrar em contato com o telefone de plantão 24 horas da Defesa Civil de Aracruz: (27) 9 9963 0321.

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