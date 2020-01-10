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Vazamento

Rio de Santa Maria de Jetibá retorna à coloração normal após ficar roxo

A oficina mecânica responsável pelo problema que atingiu as águas já foi penalizada pela prefeitura, mas o valor da multa não foi divulgado. O Rio São Luís ficou roxo durante a lavagem de um tambor contendo corante, que acabou o atingindo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2020 às 10:18

Publicado em 10 de Janeiro de 2020 às 10:18

O Rio São Luís retornou à cor normal Crédito: Prefeitura de Santa Maria de Jetibá
O Rio São Luís, em Santa Maria de Jetibá, município da região serrana do Estado, retornou à coloração normal ainda no final da tarde desta quinta-feira (9), após suas águas terem ficado na cor roxa pela parte da manhã. A oficina mecânica responsável pelo problema que atingiu o rio já foi penalizada pela prefeitura, que não divulgou, no entanto, o valor da multa.
Segundo a Prefeitura de Santa Maria de Jetibá, o rio está limpo e fluindo normalmente. Por nota, o município informou que o estabelecimento causador não será interditado, uma vez que o que causou o incidente não está relacionado à atividade da oficina, tendo sido uma ação individual, de lavagem de um tambor com corante para tingimento de papel. Confira trecho da nota:
"Hoje pela manhã o empresário que doou o tambor para o proprietário da oficina foi ouvido na prefeitura, notificado e multado também, uma vez que o material deveria ter sido descartado.
A Gerência de Jornalismo ainda não recebeu do setor de fiscalização o valor das multas aplicadas e esclarece que a equipe de fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente está em campo realizando novas análises químicas da água.
O estabelecimento envolvido nessa ocorrência é licenciado pelo IEMA. Portanto, o órgão será comunicado da ocorrência pela Prefeitura.

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