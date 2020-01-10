Rio de Santa Maria de Jetibá retorna à coloração normal após ficar roxo

O Rio São Luís retornou à cor normal Crédito: Prefeitura de Santa Maria de Jetibá

O Rio São Luís, em Santa Maria de Jetibá, município da região serrana do Estado, retornou à coloração normal ainda no final da tarde desta quinta-feira (9), após suas águas terem ficado na cor roxa pela parte da manhã . A oficina mecânica responsável pelo problema que atingiu o rio já foi penalizada pela prefeitura, que não divulgou, no entanto, o valor da multa.

Segundo a Prefeitura de Santa Maria de Jetibá, o rio está limpo e fluindo normalmente. Por nota, o município informou que o estabelecimento causador não será interditado, uma vez que o que causou o incidente não está relacionado à atividade da oficina, tendo sido uma ação individual, de lavagem de um tambor com corante para tingimento de papel. Confira trecho da nota:

"Hoje pela manhã o empresário que doou o tambor para o proprietário da oficina foi ouvido na prefeitura, notificado e multado também, uma vez que o material deveria ter sido descartado.

A Gerência de Jornalismo ainda não recebeu do setor de fiscalização o valor das multas aplicadas e esclarece que a equipe de fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente está em campo realizando novas análises químicas da água.