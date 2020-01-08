Rio aparece com coloração roxa e causa susto em Santa Maria de Jetibá

Rio aparece com coloração roxa em Santa Maria de Jetibá Crédito: Edilson Peixoto

Moradores de Santa Maria de Jetibá , na Região Serrana do Espírito Santo , ficaram assustados com o rio no centro da cidade. As águas do Rio São Luís ficaram roxas na manhã desta quarta-feira (8). A equipe de fiscalização da prefeitura da cidade informou que o problema partiu de uma oficina mecânica.

O proprietário, ao lavar um tambor que originalmente armazenava corante para tingimento de papel, descartou essa água com o resto da substância na drenagem do estabelecimento e esse líquido alcançou o Rio São Luis, que é afluente do Rio Santa Maria da Vitória. A prefeitura coletou água do rio e encaminhou para um laboratório que fará a análise química.

O fotógrafo Edilson Peixoto é um dos moradores que fizeram imagens da situação do rio. "Estava passando pela ponte que passa em cima do Rio São Luiz e fiquei surpreso quando vi a cor. Está assim em toda a cidade", contou Edilson, que disse, no entanto, não ter sentido nenhum odor diferente na água.

A Prefeitura de Santa Maria de Jetibá disse que o abastecimento no município não será interrompido porque a captação de água pela Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) é realizada numa região acima do local atingido. De acordo com a prefeitura, o proprietário da oficina mecânica prestou esclarecimentos voluntariamente.

A prefeitura informou que ele será notificado e multado porque o tambor que ele iria reutilizar não poderia ser reaproveitado. A empresa que doou o tambor para o proprietário também será responsabilizada, de acordo com a prefeitura, que ainda não revelou o valor das multas.

A Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) foi procurada para informar se o abastecimento de água na região Serrana e na Grande Vitória será afetado. Em nota, a Cesan disse que monitora continuamente todos os locais onde capta água para abastecer os municípios e que nenhuma alteração foi detectada nos pontos de captação da empresa no Rio Santa Maria da Vitória.