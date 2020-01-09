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Problema continua

Mesmo após promessa, bairros da Serra seguem sem coleta de lixo

Prefeitura havia prometido normalizar a situação do serviço na cidade até quarta-feira (08), mas de acordo com moradores, o caminhão não apareceu para realizar a coleta; justificativa é a troca da empresa responsável pelo trabalho na cidade

Publicado em 09 de Janeiro de 2020 às 16:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jan 2020 às 16:22
O bairro Morada de Laranjeiras amanheceu com lixo nas calçadas nesta quinta-feira (09) Crédito: Carlos Batista/Internauta
Embora prometido ao vivo pelo prefeito Audifax Barcelos (Rede) durante o Bom dia Espírito Santo, da TV Gazeta, na última terça-feira (06), que os problemas relacionados à coleta de lixo na Serra seriam resolvidos em um prazo máximo de 24 horas, a situação de lixo acumulado permanece em alguns bairros da cidade.
Pelo menos essa é a reclamação de moradores dos bairros Morada de Laranjeiras e Nova Carapina II, que relataram à reportagem de A Gazeta sobre a ausência do serviço público nessas localidades.

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"Sou morador de Nova Carapina II. Nosso prefeito esteve no Bom Dia ES e afirmou que a coleta de lixo seria feita, mas até às 19h desta quarta-feira (08), nada foi feito. Nossas ruas estão cheias de lixo, com urubus em volta e cachorros rasgando as sacolas. Um cheiro horrível e corremos o perigo até de pegar uma doença", disse um morador que preferiu se identificar apenas como Gilson.
A situação é semelhante em Morada de Laranjeiras. Segundo o morador Carlos Batista, os caminhões coletores passaram apenas em algumas ruas, mas na manhã desta quinta-feira, período em que a coleta deveria ser realizada na região, o serviço não foi realizado. A situação é ainda pior nas proximidades dos condomínios do bairro, onde o acúmulo de material descartado é ainda maior.

PREFEITURA

Em resposta aos moradores e à reportagem, a Prefeitura da Serra, em nota, explicou que a demora na coleta do lixo nesses locais é pontual e que o serviço no município já foi normalizado, porém, ainda passa por alguns ajustes. A assessoria de imprensa informou que equipes de limpeza foram deslocadas para os bairros Nova Carapina II e Morada de Laranjeiras e que o caminhão do lixo está programado para o fim do dia.
A nova empresa responsável pela coleta de vídeo na cidade ainda passa por ajustes em relação à realização do serviço Crédito: Maria Celia Gonçalves Baptista
A justificativa para os atrasos na coleta é a substituição da empresa contratada. "Há mais de 30 anos a Serra tenta mudar, com o acompanhamento do Ministério Público, a empresa responsável pela coleta de lixo na cidade. Uma outra assumiu essa função neste início de ano após licitação e o serviço está passando por um momento de transição. O serviço prestado à população vai melhorar ainda mais", finaliza a prefeitura.

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