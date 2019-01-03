Home
Grande Vitória
Zelador de igreja sai para trabalhar e desaparece em Vitória

Nilton Ribeiro Oliveira, de 57 anos, saiu de casa, em São Pedro, na segunda 31, para trabalhar, mas não chegou ao serviço. Ele foi visto em João Neiva, mas família segue nas buscas