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Recessos em 2020

Xô, estresse! Alunos da Ufes terão uma semana de descanso por semestre

A universidade aprovou para 2020 a Semana do Recesso,  que dará aos estudantes uma semana de pausa nas atividades acadêmicas em cada semestre (em abril e em outubro) para aliviar a sobrecarga dos estudos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2019 às 10:22

Publicado em 18 de Dezembro de 2019 às 10:22

Sala de aula vazia Crédito: Pixabay
Com o objetivo de diminuir o reduzir o estresse e aliviar a sobrecarga de estudantes, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe),  da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) aprovou nesta terça-feira (17) a Semana do Respiro, que dará dois recessos aos estudantes da universidade. Cada pausa terá duração de uma semana e será no meio de cada semestre letivo, em 2020.
Os estudantes terão uma semana de pausa nas atividades acadêmicas para aliviar a sobrecarga dos estudos. Os recessos serão adotados no período de 20 a 25 de abril (semana do feriado de Tiradentes) e de 12 a 17 de outubro (semana do feriado de Nossa Senhora Aparecida).

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Sabemos que há um aumento dos problemas relacionados à saúde mental entre a população jovem. A Ufes, como instituição que integra a Rede Iberoamericana de Universidades Promotoras da Saúde, está atenta a essa questão. Esta experiência, que já é adotada em várias instituições do Brasil, tem se mostrado bastante positiva, pois há registros de melhora no rendimento dos estudantes, quando eles retornam desses recessos, afirma a vice-reitora Ethel Maciel.
A vice-reitora destaca que não haverá prejuízo de dias letivos: A Semana será dirigida aos estudantes veteranos, que iniciarão o semestre letivo uma semana antes dos estudantes ingressantes. Então, a quantidade de dias letivos está mantida.
Para aqueles que já são alunos da Ufes, o semestre letivo terá início no dia 2 de março. Já para os ingressantes, as aulas começarão em 9 de março. No segundo semestre, o início das aulas será na primeira semana de agosto para os estudantes veteranos, e na segunda semana para os ingressantes.
Segundo a Ufes, outras universidades adotaram a mesma medida, entre elas, a Universidade Federal de Viçosa (UFV), Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), e no exterior, as semanas de pausa também fazem parte do calendário de instituições como as universidades americanas de Cornell e Yale (onde são chamadas de Semana da Primavera e Semana de Outono); de Manchester (Inglaterra); e de Copenhague (Dinamarca).
Com informações da Universidade Federal do Espírito Santo

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