Fim de ano sem estresse

E que tal se, no meio do caos urbano e dessa rotina agitada de fim de ano, houvesse um recanto de descanso, ideal para relaxar e desacelerar? Essa é a proposta do Mio Spa Urbano, localizado na Enseada do Suá, que conta com um menu diversificado para atender a todos os gostos e rotinas.

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Além de ser um espaço para relaxamento próprio, ainda é possível personalizar as experiências Mio para presentear, escolhendo modalidades e associações de técnicas de acordo com a necessidade e preferência de quem irá receber o mimo.

Verão também é tempo de relaxar!

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Com ambientes climatizados e experiências relaxantes, o Mio Spa Urbano será um dos points do verão capixaba para quem deseja renovar-se neste início de ano e reservar um tempo para aliviar o estresse.

As opções refrescantes prometem ser a sensação da temporada. Além de imersões em banheira e escalda-pés, o espaço oferece ainda a possibilidade de escolha dos óleos essenciais que serão usados, alguns, por exemplo, possuem um toque de frescor ideal para a estação, como os de limão siciliano e laranja.

E para quem deseja compartilhar esses momentos e aproveitá-los junto a amigos e familiares, o Mio oferece a Sala Acqua, um reduto completo para uso de até quatro pessoas, que pode incluir desde massagens acompanhadas de alongamentos a imersões, finalizando com um chá especial.

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