Vovô fitness de 86 anos dá show de disposição em academia de Vila Velha

Wilson é exemplo de disposição na academia em Vila Velha Crédito: Kaique Dias

86 anos, mas com a disposição e a autoestima de um garotão. Esse é o aposentado Wilson de Souza, que durante três horas por dia se dedica às atividades físicas - na caminhada e na musculação e, mesmo com o avanço da idade, não diminui o ritmo e serve de motivação para muita gente.

Morador de Santa Mônica e natural de Cachoeiro de Itapemirim, seu Wilson chama a atenção na academia onde malha em Vila Velha. O aposentado começou a fazer musculação após sofrer uma distensão no nervo ciático há aproximadamente dois anos e meio, por orientação médica. Mas a prática de atividades físicas começou bem antes.

Seu Wilson foi goleiro por 15 anos e atuou em clubes tradicionais do futebol capixaba, como o Estrel a do Norte e o Cachoeiro, do Sul do Estado, onde nasceu, e durante oito anos no Vitória, o alvianil da Capital, além de jogar também no Rio Branco. Mesmo com o fim da carreira e trabalhando em outra profissão, Wilson continuou praticando atividades físicas, com a caminhada, já há quase 40 anos.

Com a distensão no nervo ciático, ele foi orientado a entrar na academia também. Fiquei mais de dez dias na cadeira de rodas por causa do nervo. Após a fisioterapia o médico disse que eu poderia continuar caminhando e que seria bom procurar uma academia também, para ter uma orientação de um profissional. Estou há quase dois anos aqui e não sinto mais nada, explicou Wilson. Assista ao vídeo abaixo:





Antes da academia pela manhã o aposentado faz uma caminhada de mais de uma hora pela região de Coqueiral de Itaparica, no fim da madrugada. Wilson garante que o único problema de saúde que teve recentemente foi no nervo ciático. Ele não tem pressão alta e não sofre de doenças cardíacas.

O documento identidade não deixa dúvidas. Data de nascimento: 3 de fevereiro de 1932. Desde então foram seis filhos - três mulheres e três homens, 14 bis netos, quatro bisnetos e ainda três trinetos. Difícil é não perder a conta, mas ele se lembra de todo mundo. Graças a Deus tenho comunicação com todos eles. Sempre incentivo eles a quererem viver como eu, disse.

Além das atividades físicas, seu Wilson fala que nunca consumiu cigarro. Bebida alcoólica ele passou a consumir. Passei a beber uma cervejinha e, dependendo da época, uma caipirinha. Mas minha bebida predileta é o vinho, que bebo a cada dois dias um litro. Antes e junto das refeições relatou.

CARGA DE ATÉ CINQUENTA QUILOS

Na academia Wilson consegue pegar pesos que variam de 20 a 50 quilos - a depender do equipamento. O personal trainer responsável pelo treino dele, Lúcio Duarte, de 44 anos, garante que isso é bastante coisa.

Tem alunos com 18 a 30 anos que não conseguem pegar uma carga dessa. Quando ele chegou e me falou que tinha 84 anos eu fiquei perguntando se ele ia conseguir. E para minha surpresa ele começou a levantar pesos absurdos, algo que me preocupou no início, lembrou o professor.

Wilson e o treinador, Lúcio. O aposentado é exemplo de disposição na academia em Vila Velha Crédito: Kaique Dias

Lúcio ressalta que muita gente na academia fica surpreso com o potencial e a idade de seu Wilson. Ele acredita ter saúde e disposição na terceira idade também é questão de força de vontade. A gente tem que mostrar que a pessoa idosa pode fazer musculação e não está morta, tem vida. Ficar dentro de casa parado, jogado em uma cama, vai morrer mais cedo, completou.

Já seu Wilson garante que enquanto tiver disposição e não sentir vai continuar na academia com a força toda. Não pretendo sair enquanto tiver fôlego. Eu não garanto que vou viver até os 200 anos, mas 86 eu já cheguei. Não vou parar nunca, só quando o homem (Deus) quiser, finalizou, sorridente.

HISTÓRIA PARECIDA