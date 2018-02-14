Volta do feriadão de carnaval tem trânsito tranquilo no ES

Trânsito calmo na manhã desta quarta na Rodovia do Sol Crédito: Reprodução/Rodosol

Depois de pular o carnaval e curtir a folia, chegou a hora de voltar para casa. O motorista que está pegando a estrada na manhã desta Quarta-Feira de Cinzas encontra o trânsito tranquilo nas principais vias da Grande Vitória.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trânsito está fluindo normalmente e não houve nenhuma ocorrência relevante até o momento.

No trecho de Viana e na Rodovia do Sol há uma maior movimentação de veículos, mas o tráfego segue sem interdições. A PRF ainda reforça que os motoristas dirijam com atenção.