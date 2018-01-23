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Vivo diz que sinal ruim é culpa de 'vandalismo' e 'queda de energia'

Segundo a prefeitura, nos últimos quatro meses, as constantes quedas no sinal da operadora têm provocado prejuízo aos comerciantes e aos serviços municipais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2018 às 23:14

Publicado em 22 de Janeiro de 2018 às 23:14

Crédito: Arquivo
A má qualidade do sinal da Vivo no município de Viana se deve a quedas de energia e furto de baterias dos equipamentos de transmissão, afirma a operadora. Na última sexta-feira (19), o município acionou oficialmente a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) pedindo que a operadora restabeleça o serviço e "cumpra com suas obrigações legais".
Segundo o ofício enviado à Anatel, há quatro meses o serviço de telefonia "apresenta falhas de grandes períodos em seu funcionamento, deixando boa parte da população sem acesso ao serviço que é essencial".
A Prefeitura de Viana ainda reforça os prejuízos ao comércio local. O ofício 036/2018 destaca que o problema influencia de forma negativa na economia local, pois muitos comerciantes utilizam o sinal da operadora em seus equipamentos. Além disso, diversos serviços da administração municipal no atendimento ao cidadão também são afetados.
Por meio de nota, a Vivo informou que o serviço em Viana tem sido afetado pelas "constantes falhas de energia em seus equipamentos". A operadora afirma ainda que equipamentos que atendem o município sofreram furtos de baterias. "Em situações desse tipo, assim que o furto é detectado, equipes técnicas trabalham ininterruptamente para normalização do serviço no menor prazo possível", afirma a nota.
Ainda segundo a Vivo, foram instaladas recentemente baterias com proteção para evitar novos casos de vandalismo. A empresa coloca a disposição o telefone 0800 144 444 para receber denúncias anônimas da população.
A Prefeitura de Viana informou que até a noite desta segunda-feira (22) não recebeu resposta oficial da Anatel sobre o problema, que ainda persiste.
Acionada pelo Gazeta online, a Polícia Civil não informou a respeito dos furtos ocorridos no local por conta do horário de expediente do cartório.
A EDP ainda não se manifestou sobre as quedas de energia relatadas pela operadora.

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