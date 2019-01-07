Home
>
Grande Vitória
>
Vitória vai ter 634 novas vagas em escolas de Ensino Fundamental

Vitória vai ter 634 novas vagas em escolas de Ensino Fundamental

A partir da próxima quarta-feira (09), os pais que se cadastraram no site da Prefeitura começarão a ser convocados pela própria escola para a efetivação da matrícula