Mobilidade Urbana

Vitória terá mais 11 bairros com faixas para ciclista até 2020

Serão 13,58 quilômetros a mais de malha cicloviária - que reúne ciclovias, ciclorrotas e ciclofaixas. Outros municípios também vão investir em novas rotas compartilhadas

Publicado em 10 de setembro de 2019 às 07:28

As ciclovias estão entre os temas mais apoiados Crédito: Fernando Madeira

Na busca de alternativas sustentáveis e rápidas para a mobilidade urbana, 11 bairros vão receber novas rotas compartilhadas - ciclovias e ciclorrotas - em Vitória até 2020.

A iniciativa da Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran) pretende alcançar novos adeptos ao uso de bicicletas, reduzindo o número de carros nas vias.

A medida que damos mais segurança ao ciclista, incentivamos o uso desses modais. É dar ao morador ou a quem trabalha a possibilidade de se deslocar de forma mais rápida e sustentável, observou a secretária Ana Elisa Amorim.

Serão 13,58 quilômetros a mais de malha cicloviária - que reúne ciclovias (via estruturada para ciclistas), ciclorotas (sinalização para redução de velocidade de carros e que indicam a presença de ciclistas) e ciclofaixas (pintura no asfalto e sinalização). Atualmente, a Capital possui 36,42 quilômetros de ciclovias.

Estão em obras as ciclovias das ruas Vitalino Santos Valadares e da Grécia, em Barro Vermelho. Já o projeto da ciclovia da Avenida Rio Branco, no trecho do bairro Santa Lúcia, entrou na fase de orçamento e a empresa para execução será definida até o início do próximo ano.

Já as ciclorrotas estão previstas para cada região administrativa da cidade:

- Centro

- Santo Antônio

- Jucutuquara

- Maruípe

- Praia do Canto

- Goiabeiras

- São Pedro

- Jardim Camburi

- Jardim da Penha

Em Jardim da Penha, moradores e cicloativistas definiram que a ciclorota será na Rua Doutor Antônio Basílio. Vitória tem se mostrado uma cidade muito receptiva ao ciclista. Não só na questão de cada vez mais pessoas usando esse modal da mobilidade ativa quanto do respeito do motorista com essas ciclistas, observou a secretária Ana Elisa.

Um levantamento da própria Setran apontou que a Capital tem 17 pontos de engarrafamento intenso no horário de pico. Com esse cenário, as formas alternativas de transportes têm sido prioridade.

Na tentativa de dar vazão a esse fluxo de veículo, a prefeitura busca mais possibilidades além do incentivo ao uso das bikes. Um exemplo são os sinais por laços indutivos que realizam a contagem de carros e que programam o tempo de acordo com o número de veículos na via.

Por enquanto, eles estão distribuídos apenas na Avenida Beira-Mar, que vai do Centro da Cidade até a Praia de Santa Helena. Ele temporiza o tempo de permanência aberto ou fechado, de acordo com a contagem de veículos. Planejamos novos pontos de instalação, mas ainda não há prazo, pontuou Ana Elisa.

Outra ação municipal é a revitalização da sinalização e implantação de novas para melhorar a segurança no trânsito. A construção de baias de ônibus também colabora com o fluxo de trânsito, como foi realizado no ano passado na Avenida Saturnino de Brito e a Avenida Américo Buaiz. Assim os coletivos saem das pistas de movimento para o embarque e desembarque do passageiro.

A secretária Ana Elisa Amorim afirma ainda que a Linha Verde é importante para dar velocidade maior ao transporte coletivo. A Linha Verde estimula a carona compartilhada e o uso do ônibus, tentando retirar veículos das ruas. Apesar de estar apenas na Avenida Dante Michelini hoje, estamos estudamos a ampliação dessa linha. Precisamos ainda estudar qual via, pontuou a secretária.

SERRA

O município mais populoso do Espírito Santo deve receber 11 quilômetros de ciclovias na cidade até o segundo 2020. Um dos trechos que vai receber a rota segura para ciclistas é o da Avenida Norte-Sul, no trecho que vai de Colina de Laranjeiras até Laranjeiras. As obras de 1,2 quilômetro de ciclovia têm previsão de entrega para o primeiro semestre de 2020.

Outra iniciativa é um projeto entre a Prefeitura e o Governo do Estado para a construção de 6,2 quilômetros de de ciclovias na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, que liga o bairro Civit II à Grande Jacaraípe. O Bairro de Fátima também será beneficiado por essa parceria, pois dois quilômetros da Avenida José Moreira Martins Rato estão previstas no projeto.

Até o final deste ano, 800 metros de ciclovia devem estar completamente disponibilizadas para os moradores ou quem frequenta a região de Cidade Continental.

A ciclofaixa está sendo construída na Avenida China e na Avenida Terceiro Mundo. As obras no trecho custarão cerca de R$ 1,9 milhão. As avenidas Lenin e Mekong já possuem 850 metros de ciclovia.

CARIACICA

27/07/2018 - Parque Linear São Conrado, em Cariacica Crédito: Divulgação/Prefeitura de Cariacica

São 21 quilômetros de ciclovias em Cariacica divididos ao longo das quatro principais rodovias: José Sette, Leste Oeste, BR 101 e BR 262 (onde a faixa é compartilhada com pedestres) e ainda com as Avenidas Alice Coutinho, no bairro São Geraldo, e na Avenida Vale do Rio Doce (Orla de Cariacica), próximo a Porto de Santana e Alto Boa Vista.

A meta para o final do ano, segundo a coordenadora de Estruturação Urbana da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente (Semdec), Marissol Vieira, é interligar seis parques da cidade por meio de ciclofaixas. "O objetivo é que uma pessoa possa transitar de bicicleta entre os parques e que todas as ciclofaixas e que todos os caminhos passem pela Praça de Informações Turísticas, em frente à prefeitura", descreveu.

Confira os parques:

- Parque São Conrado, no bairro São Conrado - estágio: pronto.

- Parque Padre Gabriel, no bairro Padre Gabriel - estágio: projeto.

- Parque Itanguá, no bairro Itacibá - estágio: projeto

- Parque Santa Bárbara, no bairro Santa Bárbara - estágio: em obras

- Parque da Biquinha, no bairro Jardim América - estágio: projeto

- Parque o Cravo e a Rosa, no bairro Nova Brasília - estágio: projeto

A estimativa é de que sejam 15 quilômetros ao todo de ciclofaixas. "O morador e também o visitante terá uma opção para se locomover escapando de congestionamentos, diminuindo a demanda de carros e ônibus, além de ser uma atividade física para quem pedala", observou a coordenadora Marissol Vieira.

VILA VELHA

A prefeitura afirmou que está em busca de captação de recursos para a implantação de aproximadamente 20 km de ciclovias e/ou ciclofaixas. No entanto, a previsão é de que isso aconteça em até cinco anos. Atualmente, o município possui possui 46,2 km de ciclovias, sendo 1,7 km de ciclofaixa.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta