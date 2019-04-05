Home
>
Grande Vitória
>
Vitória pretende armar agentes de transito até o fim de 2019

Vitória pretende armar agentes de transito até o fim de 2019

Até o final do ano, a prefeitura pretende que os 243 agentes de trânsito do município possam atuar armados na Capital. Mas o sindicato da categoria é contra a medida