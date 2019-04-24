Home
>
Grande Vitória
>
Vitória poderá ter aval para voo internacional até a próxima semana

Vitória poderá ter aval para voo internacional até a próxima semana

A Gol enviou um representante para a vistoria e disse que o primeiro voo internacional, de Vitória para Buenos Aires, deve acontecer seis meses após a conclusão da internacionalização do aeroporto

CBN Vitória (92,5 FM)

Imagem de perfil de Caique Verli

Caique Verli

Repórter / [email protected]

Publicado em 24 de abril de 2019 às 17:08

 - Atualizado há 6 anos

Visita na área de embarque e desembarque internacional do Aeroporto de Vitória Crédito: Vítor Jubini

O Aeroporto de Vitória deve ter o aval para receber voos internacionais até a próxima semana. A informação é do secretário nacional de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura, Ronei Glanzmann, que esteve na capital nesta quarta-feira (24) para visitar a nova área destinada ao embarque e desembarque internacional.

Recomendado para você

A Polícia Civil informou que ele estava no bairro Santa Helena, na Capital, quando foi encontrada nesta sexta-feira (12)

Mulher que destruiu santos em igreja de Vitória é localizada e presta depoimento

Medida se deu por conta da conclusão da investigação sobre os casos de contaminação ocorridos na unidade decorrentes do fungo Histoplasma capsulatum

Sesa encerra boletins sobre surto que atingiu o Hospital Santa Rita

José Roberto Cassiano de Aquino, de 28 anos, teria ficado com ciúmes da esposa que solicitou uma corrida e cometeu o crime

Polícia pede ajuda para localizar suspeito de esfaquear motorista de app em Linhares

A Gol Linhas Aéreas enviou um representante para a vistoria e disse que o primeiro voo internacional, de Vitória para Buenos Aires, deve acontecer seis meses após a conclusão da internacionalização do aeroporto. Inicialmente, o voo será semanal, aos sábados.

Segundo o secretário de Aviação Civil, o governo investiu R$ 60 mil para as adequações exigidas pelos órgãos de controle de fronteira: Receita Federal, Polícia Federal, o Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional e a Anvisa.

00:00 /
Vitória poderá ter aval para voo internacional até a próxima semana

"A estrutura está muito bonita, atendendo a todos os critérios de segurança da Polícia Federal, da Receita Federal e também de acessibilidade. Teremos o embarque internacional acontecendo no pavimento de cima e o desembarque pelo pavimento de baixo. Isso atendeu a todos os critérios se segurança, tanto da Receita, quanto da Polícia, da Anvisa e da Vigiagro (Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional)", detalha. 

Visita na área de embarque e desembarque internacional do Aeroporto de Vitória Crédito: Vítor Jubini

A obra envolveu a separação dos ambientes internacional e doméstico no embarque e desembarque, além de balcões de atendimento e pontos de rede, telefonia e energia para os órgãos de controle de fronteira. Dessas instituições, segundo Ronei Glanzmann, só falta o aval da Receita para buscar junto à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) a autorização para que o aeroporto opere voos internacionais.

"A Polícia Federal, a Anvisa e a Vigiagro já emitiram seus pareceres. O último órgão a fazer é a Receita Federal. Nós já temos a anuência da delegacia aqui de Vitória e agora está na Superintendência Regional no Rio de Janeiro e talvez até nesta semana ainda ou na próxima semana teremos a declaração de alfandegamento desse terminal de passageiros", explica. 

Em Vitória, o secretário Nacional de Aviação Civil e a presidente da Infraero, Martha Seillier, também divulgaram informações de uma pesquisa sobre a satisfação do passageiro no primeiro trimestre de 2019. A pesquisa colocou o terminal de Vitória como o melhor da categoria que movimenta até 5 milhões de passageiros ao ano. Numa escala de 1 (muito ruim) a 5 (muito bom), o terminal recebeu nota 4,61.

Dos 32 indicadores avaliados na pesquisa, o aeroporto de Vitória teve melhora em 30 dele. Vitória levou as duas melhores notas de todos os aeroportos nos quesitos sobre limpeza dos sanitários (4,65) e disponibilidade de vagas no estacionamento de veículos (4,56). Por outro lado, o terminal recebeu notas abaixo da média em alguns indicadores, como qualidade da internet/wi-fi disponibilizada pelo aeroporto (3,51), custo-benefício dos produtos comerciais (3,25) e dos produtos de lanchonetes e restaurantes (2,91).

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

cbn vitoria reportagens vitória

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais