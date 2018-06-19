Vitória: faixas de pedestres chamam atenção com sinais luminosos e som

Faixa iluminada na Rodovia Serafim Derenzi, em São Pedro Crédito: Leonardo Silveira | PMV

Para evitar atropelamentos e ainda assim manter a fluidez no trânsito, a Rodovia Serafim Derenzi, em São Pedro, e a Avenida Marechal Campos, em Consolação, Vitória, ganharam faixas que emitem luz e áudio para motoristas e pedestres. A Avenida Rio Branco também vai ganhar uma dessas faixas até o final desta semana, segundo a prefeitura da Capital.

Your browser does not support the audio element. Vitória, faixa de pedestres chamam atenção com sinais luminosos e som

Em São Pedro, a sinalização luminosa já está em três locais: próximo à Escola da Vida, em São Pedro, em Resistência, na altura da chamada Curva da Morte e em frente ao Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Geisla da Cruz Militão, em Redenção. Já na Avenida Marechal Campos, a sinalização fica perto de um supermercado.

Na Avenida Rio Branco, na Praia do Canto, a instalação da faixa será perto de uma academia. As faixas são verdes para chamar a atenção dos motoristas para a novidade e servem de alerta durante o dia e, principalmente à noite, segundo o secretário municipal de transportes, trânsito e infraestrutura urbana (Setran), Tyago Hoffmann. Veja como funciona abaixo:

Segundo Hoffmann, o projeto ainda é piloto, mas a ideia é colocar em pontos na cidade onde não é possível colocar semáforos. Para você colocar uma semáforo tem que haver condições técnicas de visibilidade do motorista e de não estar perto de uma curva. Ou não tem como colocar outro semáforo por ter um próximo. Você tira completamente a fluidez da via, explicou.

Faixa é verde, para indicar aos motoristas a novidade Crédito: Leonardo Silveira | PMV

COMO FUNCIONA

Para usar a faixa, o pedestre tem a opção de apertar um botão. No mesmo momento uma voz eletrônica alerta: atravesse a faixa com segurança. A gravação é reproduzida em português e inglês. Dois pares de luzes de LED começam a piscar na cor amarela - durante mais de 20 segundos - alertando o motorista para deixar o pedestre atravessar.

As luzes e o equipamento são ligados por duas baterias, que são carregadas com um painel solar durante o dia. É independente da rede elétrica e da concessionária de energia. É sustentável, salienta Hoffman.