Vítima de racismo em bloco: 'Isso me atingiu muito. Sempre trabalhei'

Funcionário há dois anos de uma gráfica digital, técnico em Administração e morador do bairro Consolação, em Vitória, Iarley Duarte, de 23 anos, sentiu o peso do preconceito nesta quarta-feira (14).

Indignado e triste, o jovem, que pretende fazer uma denúncia na polícia nesta quinta-feira (15) e entrar na Justiça contra o autor do selfie, conversou com a equipe do Gazeta Online. Veja a entrevista abaixo.

Como tudo aconteceu?

Aquela cara lá chegou de boa e pediu para tirar uma foto. Não levamos na maldade. Era carnaval, estava todo mundo brincando. Depois ele simplesmente saiu, e a gente não viu mais ele. Quando foi ontem (quarta), meu colega me marcou em uma publicação do Twitter, foi aí que eu cheguei a ver essa foto.

O que sentiu?

Uma indignação. Pra ser sincero, eu me senti bem atingido. Jamais pensei que isso fosse acontecer. Infelizmente, ninguém está livre disso. Fiquei muito triste e senti raiva pelo acontecido. Sempre trabalhei, nunca me envolvi com nada errado. Minha vida sempre foi trabalhar. Eu tenho seis irmãos. Já terminei os meus estudos. Trabalho há dois anos em uma gráfica digital e sou técnico em Administração.

Você conhecia a expressão "Vou roubei seu celular"?

Sim. Ele quis dizer que antes de terminar de falar a pessoa já é assaltada. Já vi essa expressão sendo usada com outras pessoas. Jamais achei que isso ia ser usado contra mim.

O que pretende fazer? Fazer uma denúncia ou entrar na Justiça?

Eu vou entrar na Justiça sim, porque isso me atingiu muito. Ontem me senti muito inferior, quase não dormi direito. Um advogado da família vai entrar com um processo. Não cheguei a ir na polícia porque as delegacias estavam fechadas. Hoje eu irei. Vou chamar os dois colegas que estão na foto.

Além desse caso, você já sofreu racismo?

Não nessa escala. A gente acabou se tornando um meme na internet, com todo mundo achando graça. Já aconteceu de eu estar andando atrás da pessoa na rua e ela ficar olhando, achando que eu vou roubar por morar em morro, de ficar desconfiada.

O caso ganhou grande repercussão na internet. Tem recebido apoio?